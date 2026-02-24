Swift Hybrid Sakura, ecco l'edizione speciale della compatta Suzuki ispirata ai fiori di ciliegio

Debutta la nuova Suzuki Swift Hybrid Sakura, serie speciale che celebra il modello del marchio giapponese, con un allestimento ispirato al fiore di ciliegio, simbolo della cultura nipponica. La versione si distingue per la livrea bicolore esclusiva che abbina il Bianco Artico Metallizzato all'Oro Rosa Metallizzato.

Il colore rosa è utilizzato per il tetto e le calotte specchi, mentre le decorazioni 'Sakura' sono posizionate sui montanti posteriori. Richiami cromatici in Oro Rosa sono presenti anche nell'abitacolo, su plancia e pannelli porta. La base è la 1.2 Hybrid At Top, con dotazione che include cerchi in lega bi-color da 16», fari full Led, vetri privacy, climatizzatore automatico, sedili anteriori riscaldabili e infotainment con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

La Sakura aggiunge ricarica wireless e bracciolo centrale rivestito. Sotto il cofano è confermato il motore 1.2 mild hybrid da 81 Cv con cambio automatico. La Swift Hybrid, lunga 3,86 metri, dichiara consumi nel ciclo combinato Wltp tra 4,4 e 4,9 l/100 km ed emissioni a partire da 99 g/km (versione 2Wd manuale). La dotazione di assistenza alla guida comprende frenata automatica d'emergenza, mantenimento corsia, monitoraggio angolo cieco, cruise control adattivo e sistema Suzuki Connect. La nuova Swift Hybrid 1.2 Top At Sakura è proposta a 21.950 euro chiavi in mano.