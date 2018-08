Suzuki Vitara, in arrivo il restyling che festeggia i 30 anni con più comfort e sicurezza

TORINO - La Suzuki Vitara è pronta ad affrontare il restyling di metà vita. Hanno cominciato infatti a circolare le prime foto del piccolo Suv giapponese che mostrano già le prime modifiche esterne e lasciano presagire il lancio commerciale già dal prossimo autunno, magari anticipato da un passaggio presso un salone dell’automobile.

Da 30 anni sulle breccia. La Vitara in questo modo si rinnoverà dopo quasi 4 anni dal lancio dell’attuale generazione e compirà degnamente i suoi 30 anni dal primo debutto, avvenuto nel maggio del 1988. In attesa di saperne di più, la Vitara avrà sicuramente un frontale diverso, caratterizzato da una calandra nuova, nuova griglia, nuovi fari e anche nuovi paraurti, caratterizzati da due modanature cromate a L posizionate sotto le luci di profondità. Nuove anche le luci posteriori a Led, caratterizzate da una nuova grafica tridimensionale. Anche per l’abitacolo ci saranno novità per i materiali e i sedili con l’obiettivo di offrire più comfort e una maggiore sensazione di qualità.

Più sicurezza e pulizia. Le novità principali dovrebbero invece riguardare la dotazione di sicurezza, in particolare i sistemi di assistenza alla guida che sono già stati introdotti sulla Swift. Novità dovrebbero esserci anche per i motori che dovranno presentare necessariamente l’omologazione Euro 6d-Temp. Attualmente, la gamma presenta un 1.4 litri turbo ad iniezione diretta da 140 cv (anche con cambio automatico a 6 rapporti) e due 1.6, benzina e a gasolio (anche con cambio a doppia frizione), entrambi da 120 cv. La trazione è anteriore o integrale inseribile con il sistema a controllo elettronico AllGrip Select.

Una vera world car. La Suzuki Vitara è una vera e propria world car: è infatti presente in ben 191 paesi e, da allora, è stata venduta in oltre 3,65 milioni di unità rappresentando al meglio i valori del marchio giapponese ovvero dimensioni compatte e mobilità su ogni tipo di terreno.