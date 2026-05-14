Svelata Olinia, l'auto elettrica nazionale messicana. La presidente Claudia Sheinbaum la presenterà il 7 giugno

Il governo messicano ha diffuso le prime immagini di Olinia, il veicolo elettrico nazionale destinato alla mobilità urbana. La presidente Claudia Sheinbaum presenterà ufficialmente il prototipo il 7 giugno. La produzione di massa inizierà nel 2027, partendo da 20.000 unità per arrivare a regime a 50.000 vetture annue. L'automobile raggiunge una velocità di 50 km/h, si ricarica tramite prese domestiche ed è pensata per tragitti cittadini.

Il responsabile del progetto, Roberto Capuano, ha spiegato i vantaggi del mezzo: "È accessibile, 100% elettrico. Per questo costa molto poco utilizzarlo. Anche meno di una moto». Con un prezzo stimato tra i 90.000 e i 150.000 pesos (circa 4.500-7.500 euro), il progetto non cerca di competere con i marchi globali, ma di fornire un'alternativa di trasporto economica.