Swm, la moto made in Italy “sposa” i Suv cinesi. In arrivo una gamma di Sport utility con motori termici dinamici e confortevoli

Swm, marchio nato nei primi Anni 70 alle porte di Milano e caro agli appassionati del motociclismo off-road per la qualità dei prodotti, capaci di vincere nel 1979, con la Rs 195 Gs, il titolo di “miglior moto dell’anno” e di fare incetta di trofei conquistando due anni dopo il Campionato del Mondo, il primo per un’azienda italiana, ha deciso di lanciare la sfida nel mondo delle quattro ruote.

Un’iniziativa coraggiosa, resa possibile dall’acquisizione, perfezionata nel 2014, da parte del colosso cinese Shineray, i cui veicoli che nascono in tre stabilimenti (due in Cina e uno in Vietnam) sono ora pronti a sbarcare in Europa, nel quadro di una strategia che attribuisce all’Italia un ruolo chiave, grazie alla collaborazione con un partner forte come il gruppo Campello, attivo nell’automotive da oltre mezzo secolo e selezionato come distributore esclusivo per il nostro Paese, nell’ambito di un ambizioso progetto avviato due anni fa e ora pronto al decollo, come hanno spiegato Jiang Bo, vice general manager di Swm-Shineray, e Alessandro Campello, Ceo del gruppo italiano che può già contare su una rete di 22 dealer attivi in 26 province e destinati a diventare 35 entro quest’anno e 60 – numero ritenuto “corretto” per il mercato italiano – nel 2025.

Durante l’incontro è stata svelata la gamma, interamente costituita da Suv che con la più recente produzione cinese condividono l’attenzione ai dettagli e al comfort, la cura costruttiva e l’apprezzabile sobrietà degli abitacoli. Il modello G01, lungo 4.610 mm, dispone di 5 posti e di un bagagliaio il cui volume spazia da 970 a 1.600 litri. Lo spingono i 133 cv erogati dal 4 cilindri 1.5 a benzina abbinato al cambio manuale a 6 marce. Il listino parte da 23.990 euro, somma alla quale bisogna aggiungere altri 2.000 se si opta per il cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti che mette a disposizione 6 cv in più. La stessa trasmissione e la medesima potenza sono invece di serie per la G01F che per 26.990 euro offre una lunghezza più generosa (4.670 mm) e la promessa di un temperamento più spigliato.

Motore 1.5 a benzina da 110 cv e trasmissione manuale a 5 rapporti sono invece appannaggio della G03F, lunga 4.605 mm e dotata di 7 posti con un bagagliaio che, a seconda della composizione numerica dell’equipaggio, può essere di 165, 705 o 1564 litri, mentre il listino parte da 19.990 euro. Prezzi ancora top secret, invece, per la variante ibrida plug-in G03F Edi che arriverà in un secondo momento, abbinando lo stesso motore termico a un’unità elettrica da 105 kW (143 cv) e a una batteria da 8,8 kWh.

Al vertice dell’offerta si colloca la G05 che in virtù delle dimensioni più generose (è lunga 4.750 mm), della configurazione a 7 posti e di un bagagliaio il cui volume spazia da 562 a 3.024 litri può essere considerata l’ammiraglia del brand. Il turbo 1.5 a benzina da 139 cv è abbinato al cambio manuale a 6 marce o all’automatico doppia frizione a 7 rapporti il quale, anche in questo caso, comporta un esborso supplementare di 2.000 euro rispetto ai 23.890 della versione base. Il listino è coerente con una strategia che tiene conto, come è stato sottolineato durante la presentazione, delle ricerche che evidenziano come il 77% dei clienti non sia disposto a spendere più di 30.000 euro per un’automobile.

Prezzi che per l’intera gamma comprendono di serie, oltre all’ormai onnipresente compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, cerchi in lega, tettuccio apribile, sensori di parcheggio assistiti dalla telecamera, sedili in pelle e vetri posteriori oscurati. Senza contare la garanzia di 5 anni e 100.000 km, di cui i primi 2 a chilometraggio illimitato. Il futuro promette, oltre all’imminente lancio di una nuova piattaforma per il mercato globale e al “facelift” di alcuni modelli attuali, l’arrivo di un nuovo B-Suv per giugno 2026 e di un C-Suv che seguirà nello stesso mese dell’anno successivo.