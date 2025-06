Tata Harrier.ev, svelato il Suv elettrico che porta il Gruppo indiano nel futuro. Tre motori e ricarica in 15 minuti

Tata Motors ha presentato il nuovo audace suv elettrico Harrier.ev che secondo il grande Gruppo (proprietario, va ricordato, di Jaguar e Land Rover) incarna la prossima generazione di auto di questa categoria, diventando il suv più potente, performante e intelligente di sempre in India. Harrier.ev propone - ribadisce Tata - prestazioni da supercar grazie ad un doppio motore anteriore da 158 Cv e uno posteriore da 238 Cv che erogano complessivamente 504 Nm di coppia e gli permettono di scattare da 0-100 km/h in 6,3 secondi. Alimentato da una batteria da 75 kWh, Harrier.ev consente un'autonomia (non eccezionale) di 250 km ma può essere ricaricato in soli 15 minuti. Come ha voluto dimostrare con un video emozionale disponibile su YouTube e dedicato all'impresa dell'Harrier.ev sul percorso 'impossibile' dell'Elephant Rock nello Stato del Kerala, Tata afferma che il nuovo suv elettrico propone tecnologie di valore assoluto come le sei modalità speciali di guida. Ma soprattutto con il sistema Surround View a 540 gradi, un valore questo che indica come il sistema mostri attraverso il display anche ciò che si trova sotto l'auto, con il cofano che diventa dunque 'trasparente'.

Costruito sull'innovativa architettura Acti.ev+ Harrier.ev sfrutta le sospensioni Ultra Glide con smorzamento che dipende dalla frequenza così da offrire una maneggevolezza e un confort di guida superiori alla norma. E conferma - afferma Tata - di essere un prodotto tecnologico all'avanguardia «progettato non solo per assistere, ma per anticipare». Lo ribadisce anche l'allestimento interno con il primo schermo cinematografico Harman da 14,53 pollici per infotainment con tecnologia Samsung Neo QLED, e del sistema di altoparlanti JBL Black 10 con modalità audio JBL e Dolby Atmos, per un'esperienza cinematografica senza pari. Ci sono anche l'e-Valet, il Digi Access e il DrivePay che è il primo sistema di pagamento in auto basato su UPI in India. «Dalla definizione del segmento suv negli Anni '90 con modelli iconici e dedicati alla sua democratizzazione - ha detto Shailesh Chandra, ceo di Tata Motors Passenger Vehicle e Tata Passenger Electric Mobility - entriamo ora audacemente in nuovi spazi vuoti, presidiando un percorso è sempre stato guidato da innovazione e leadership». «Con il lancio di Harrier.ev, non stiamo solo introducendo un nuovo suv elettrico o sfidando le convenzioni: stiamo riscrivendo le regole del possibile. Nato da un pedigree leggendario e progettato per il futuro, Harrier.ev è il suv più performante dell'India».