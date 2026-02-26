​Tata Sierra, il Suv sfoggia una versione Bev. La variante termica con due benzina 1.5 da 106 e 160 cv e un turbodiesel 116 Cv

Dopo aver presentato in India il restyling del modello Punch EV, Tata Motors è ora pronta a lanciare entro il secondo trimestre di quest'anno il suv Sierra EV che per le sue dimensioni si posizionerà in quel mercato al di sotto dell'Harrier EV, attuale top di gamma a zero emissioni di Tata. Secondo quanto anticipato da Vivek Srivatsa, direttore commerciale di Tata, il suv elettrico Sierra uscirà dallo stabilimento di Sanand ( xx) insieme alla Sierra ICE. Questa versione sarà proposta sia con motore benzina (aspirato e turbo) che turbodiesel, di cui non si conoscono però i dettagli definitivi.

Il nuovo suv “medio” di Tata viene proposto per il mercato locale con tre opzioni di motorizzazione, cioè un 4 cilindri benzina da 1,5 litri - che in varante NA eroga 106 Cv e in quella Turbo raggiunge il 169 Cv - e un turbodiesel tipo Kryojet da 1,5 litri, che fornisce 118 Cv e una coppia massima di 280 Nm. Sierra EV, in base ad un teaser che è stato diffuso da Tata, si distinguerà visivamente dalla versione ICE - già mostrata - con un frontale privo di mascherina e in tinta con la carrozzeria, oltre che per alcuni dettagli dello scudo paraurti.

Fortemente ispirato al concept di suv elettrico medio che la Casa indiana aveva svelato ad Auto Expo 2020, per la versione di produzione ha abbandonato le porte con apertura a libro, adottando un layout interno più tradizionale. L'abitacolo sarà simile a quello del Sierra ICE, con una plancia dotata di tre schermi, cioè un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un touchscreen centrale da 12,3 pollici e uno schermo passeggero di analoga dimensione.