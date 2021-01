La Taycan allarga gli orizzonti. Ha la trazione posteriore e costa “solo” 86mila euro

ZUFFENHAUSEN – Semplicemente Taycan. Porsche amplia la gamma della propria prima elettrica con una entry level da 408 cavalli in modalità overboost e funzione Launch Control. La potenza nominale, invece, è di 326, che diventano 380 con la batteria più performante. Questa inedita variante si aggiunge alle esistenti declinazioni 4S da 530, Turbo da 680 e Turbo S da 761. Si tratta anche della prima declinazione a trazione posteriore (anziché integrale).

Lo spunto da 0 a 100 avviene in 5,4 secondi, mentre la velocità massima è di 230 chilometri all'ora, la più bassa (si fa per dire) della gamma che arriva a 260 km/h. La Performance Battery da 79,2 kWh è di serie e garantisce fino a 431 chilometri di autonomia nel ciclo di omologazione Wltp. Che possono diventare 484 con la variante a doppio modulo, la Plus, dello stesso accumulatore che guadagna così una quindicina di kWh, arrivando a 93,4.

A seconda della batteria cambia anche la capacità di carica: la Performance arriva a 225 kW, mentre con la Plus raggiunge i 270. I tempi, tuttavia, sono identici: ventidue minuti e mezzo per un rifornimento da 5 all'80%. E in appena 300 secondi si recupera energia sufficiente per percorrere 100 chilometri. Dal punto di vista estetico, la variante a trazione posteriore si distingue per i cerchi Taycan Aero da 19'' e per le pinze dei freni con finitura anodizzata nera. I proiettori a Led sono standard, così come gli interni parzialmente in pelle e i sedili comfort con regolazione elettrica a otto vie.

Il modello arriverà nelle concessionarie italiane con il mese di marzo. Il prezzo, Iva inclusa, parte da 86.471 euro. Il listino della Taycan include già la funzione Plug & Charge grazie alla quale è possibile fare il pieno di energia senza bisogno di carte di pagamento o app. A richiesta, i clienti Porsche possono ottenere lo head-up display a colori e il caricabatterie di bordo da 22 kW. La Taycan dispone di due i vani bagagli disponibili: uno anteriore con capacità di 84 litri e uno posteriore da 407 litri. Nel 2020 Porsche ha commercializzato a livello globale 20.000 Taycan. In Norvegia il modello ha rappresentato addirittura il 70% dei volumi della casa di Zuffenhausen.