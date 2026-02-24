Tensor Robocar, ​non solo taxi driverless: ecco la prima auto a guida autonoma L4 destinata a clienti privati

La californiana Tensor ha presentato la versione funzionante del suo Robocar, il veicolo autonomo personale 'modellato' dai sensori che era stato svelato in gennaio a Las Vegas in occasione del Consumer Electronics Show (Ces). Si tratta di un suv a guida autonoma di livello 4, che può quindi muoversi da solo senza controllo umano. E' dotato di volante e pedali retrattili ed è capace di comunicare con i passeggeri tramite linguaggio naturale. Tutto questo è gestito da oltre 100 sensori high tech, tra cui 5 LiDar, 11 radar e 37 telecamere interne ed esterne.

Come sottolineato dal nome (Robocar) e come confermato dall'azienda, non si tratta di un robotaxi destinato a servizi di mobilità senza conducente, bensì del primo veicolo che può essere acquistato ed utilizzato dai privati. Con la possibilità - ha spiegato Jewel Li, chief operating officer di Tensor - di sfruttare a seconda delle situazioni e della volontà di affidarsi completamente all'intelligenza artificiale del veicolo alla funzionalità Dual Mode che permette una facile e rapida scelta tra guida autonoma o manuale. Questo, specifica Tensor, perché la flosofia progettuale principale dell'azienda californiana è quella di «dare sempre all'uomo il controllo finale, indipendentemente da quanto intelligente diventi il dispositivo».

Le funzioni sono gestite dal Tensor Foundation Model e da un supercomputer con 8 chip Nvidia Drive AGX Thor. E vengono costantemente arricchite dall'esperienza che il veicolo memorizza ed elabora in quello che viene definito «l'accompagnamento attivo dell'utente passo dopo passo verso il funzionamento autonomo». Questo crossover di lusso con porte a libro dispone naturalmente di sedili configurabili per trasformare l'abitacolo in un'area relax. Ha un'architettura elettrica a 800 Volt e propone un' autonomia di oltre 480 km con la possibilità - tramite ricarica rapida - di passare dal 20 all'80% in in 10 minuti. L'azienda ha comunicato che il lancio - e quindi la possibilità per i privati di acquistare il Robocar - è previsto entro il 2026 negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente con un prezzo che dovrebbe partire da 200mila dollari.