Tesla aumenta a 610 km autonomia di Model S my 2019. E Model X ora supera 500 km

ROMA - Con 610 km la Tesla Model S 2019 “long range” è l'elettrica di produzione di serie con la più ampia autonomia del mercato per ciclo di ricarica. Il primato è frutto di importanti aggiornamenti tecnici che hanno permesso di migliorarne la percorrenza potenziale del 10% e che sono in arrivo anche sulla Model X 2019. Grazie ai medesimi interventi, il Suv EV della Casa di Palo Alto ora può coprire un massimo di 505 km per pieno di energia. Questi risultati sono legati essenzialmente all'adozione di un nuovo motore a magneti permanenti in luogo del precedente a induzione. Viene montato sull'asse anteriore e deriva dall'efficiente e brillante unità già impiegata con successo sulla Model 3. Per le varianti a trazione integrale non cambia, invece, il propulsore posteriore, che rimane a induzione. Sono state poi migliorate l'elettronica di potenza, il sistema di raffreddamento, il cambio e l'aerodinamica dei due veicoli. Il combinato di queste soluzioni ha permesso di ottimizzare le loro performance.

Tra le novità 2019 da segnalare, inoltre, gli aggiornamenti delle sospensioni con sistema adattivo dotato di ammortizzatori a controllo elettronico e del dispositivo di ricarica di bordo che ora può essere collegato a colonnine rapide da 200 kW, quelle del Supercharger V3, attualmente in fase di installazione in Europa. Il loro impiego permette di velocizzare del 50% i tempi di rifornimento di elettricità. Già prenotabile, in avvio di produzione nella fabbrica californiana di Freemont, la Model S 2019 grazie al nuovo propulsore raggiunge nella reintrodotta configurazione 'Standard range' (prezzo 83.400 euro) i 250 km/h di velocità massima, scatta da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e percorre in media sino a 450 km con batterie cariche al 100% (ciclo WLTP). Per la 'Long range' (93.100 euro) i dati dichiarati sono rispettivamente di 250 km/h, 3,8 secondi e 610 km. La più sportiva versione 'Performance range' (101.700 euro) è accreditata di 250 km/h di punta, 0-100 km/h in 3,2 secondi e 590 km per pieno.

Anche la nuova gamma Model X 2019 prevede tre versioni, tutte con andatura di punta autolimitata elettronicamente a 250 km/h. La Standard range (87.900 euro) vanta 375 km di percorrenza per ciclo di ricarica delle batterie e un'accelerazione sino ai 100 km/h, con partenza da fermo, in 4,8 secondi. Per la Long range (97.600 euro) e la Performance range (106.4000 euro) i dati di riferimento sono rispettivamente 505 km e 4,6 secondi per la prima e 485 km e 3,6 secondi per la seconda.