Tesla, il missile Plaid sbarca in Italia a settembre. Per la Model S più potente (1.020 cv e 320 km/h) prezzi da 119.990 euro

ROMA - Annunciata lo scorso settembre nel corso del Tesla Battery Day andato in scena negli Stati Uniti, senza troppo clamore la Casa di Palo Alto ha introdotto a listino in Europa la versione Plaid (la più potente di sempre) della Model S. Sul mercato italiano sarà disponibile da settembre in configurazione Plaid con una potenza complessiva di 1.020 CV e autonomia dichiarata di 628 km (320 km/h di velocità massima e spunto 0-100 km/h in 2’1), mentre da fine anno inizieranno le consegne della Plaid+ da oltre 1.100 CV e 840 km di autonomia (medesima velocità di punta e accelerazione 0-100 km/h in meno di 2’). Per entrambe tre motori elettrici, sospensioni pneumatiche adattive, impianto audio potenziato con 22 speaker ed interni premium completamente rinnovati.

Nell’abitacolo trovano ora posto un nuovo volante, il display centrale da 17’ inclinabile verso guidatore o passeggero, climatizzatore tri-zona e sedili ventilati. In particolare sono stati ridisegnate le sedute (per tre adulti) della seconda fila, che ora presentano più spazio per gambe e testa oltre ad un bracciolo con ricarica wireless integrata. Riguardo al volante, da sottolineare la totale assenza di comandi, come ad esempio quelli degli indicatori di direzione e degli abbaglianti, integrati nei pulsanti ‘force touch’ integrati in una ‘rotellà per effettuare lo scroll tra le varie funzioni. L’assenza delle ‘astinè ai lati del volante fa venir meno anche il selettore usato in precedenza per attivare le diverse modalità di guida.

Funzione che, secondo quanto riportato dal sito Electrek, Tesla ha reso completamente automatica demandando la scelta ai sensore dell’Autopilot. Quando ad esempio l’ auto rileva un ostacolo di fronte, come il muro del garage, passerà in automatico alla retromarcia non appena il guidatore premerà il pedale del freno. Nessuna informazione invece sulla capacità delle batterie ed i tempi di ricarica. Prezzi da 119.990euro per la Model S Plaid e 140.990euro per la Plaid+.