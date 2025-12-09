Model 3 Standard arriva in Italia, è la più accessibile della gamma Tesla. Autonomia di 534 km, consumi ridotti e listino da 34mila euro

Tesla introduce in Europa la nuova Model 3 Standard, definita dall'azienda la vettura più accessibile mai proposta sul mercato europeo. Il modello, presentato anche in Italia, nasce con l'obiettivo di ampliare la diffusione della mobilità elettrica, dopo che la Model 3 - fin dal suo debutto - ha contribuito a trasformare i veicoli elettrici da prodotti di nicchia a soluzioni mainstream. Secondo la casa californiana, la nuova versione mantiene tutte le caratteristiche distintive della gamma: autonomia elevata, efficienza, prestazioni da sportiva e attenzione alla sicurezza, unite a un design pensato per praticità e riduzione dei costi di gestione. Il consumo dichiarato è di 13,0 kWh/100 km (Wltp), inferiore a quello di molte citycar, mentre l'autonomia arriva a 534 km Wltp. La vettura può contare sulla rete dei quasi 20.000 Supercharger presenti in oltre 1.500 stazioni europee e su uno scatto 0-100 km/h in 6,2 secondi. Come gli altri modelli Tesla, richiede una manutenzione ridotta grazie al numero contenuto di componenti mobili. Nuovi anche i cerchi Prismata da 18», progettati per ottimizzare consumi e durata degli pneumatici.

A bordo sono presenti tutte le funzioni tipiche della casa: accesso remoto tramite app, Pianificatore Viaggio con disponibilità dei Supercharger in tempo reale, modalità Sentinella e Cane, comandi vocali avanzati e chiave digitale sul telefono. Ampia la capacità di carico, con 682 litri nel bagagliaio posteriore (fino a 1.659 litri con la seconda fila abbattuta) e 88 litri nel frunk. Il traino massimo è di 1.000 kg. Tra gli aggiornamenti introdotti quest'anno figurano una nuova telecamera frontale con campo visivo ampliato e sistema di lavaggio e riscaldamento integrato, indicatori di direzione ridisegnati e fari anteriori adattivi in grado di modulare pixel singoli per evitare abbagliamenti. Nuovi anche i sedili in tessuto resistente, con regolazione elettrica e riscaldamento per quelli anteriori. Sono presenti due caricatori wireless e porte Usb-C fino a 65 W.

La Model 3 Standard offre la stessa esperienza software delle versioni superiori, con aggiornamenti Ota continui e Autopilot di serie, oltre alla predisposizione per il Full Self-Driving (Supervised), che sarà attivato quando autorizzato dalle autorità. Il prezzo di listino in Italia parte da 36.990 euro. Fino al 31 marzo 2026 è previsto un Tesla Bonus da 2.975 euro, che porta il costo a 34.015 euro (escluse messa su strada e spese accessorie). Nello stesso periodo saranno disponibili tassi agevolati: 0,99% per il leasing e 1,99% per il finanziamento con maxirata, con rate da 299 euro al mese. Gli ordini sono già aperti online e le consegne inizieranno a febbraio 2026. La gamma italiana aggiornata comprende; le versioni Standard, Premium Long Range RWD, Long Range AWD e Performance: prezzi a partire da 36.990 euro.