Tesla Model Y, ora è anche a 7 posti. Proposta solo nella variante long range a trazione integrale

La Tesla più venduta al mondo, la Model Y, viene proposta in Europa in configurazione a 7 posti, ed arriva anche in Italia. Proposta solamente nella variante long range a trazione integrale, comporta un esborso di ulteriori 2.500 euro rispetto al modello a 5 posti, come indica il sito tesla.com. Le consegne di questo Suv dall'autonomia di 533 km nel ciclo WLTP, che può arrivare fino a 565 km con i cerchi da 19 pollici presenti nella dotazione di serie, sono previste nel Vecchio Continente alla fine di questo trimestre.

La sua caratteristica principale, in confronto al modello da cui deriva, è la presenza della terza fila di sedili ripiegabile, a cui si accede con la seconda fila che scorre in avanti al tocco di un pulsante. Nello spazio riservato ai due passeggeri posizionati nell'area più estrema della zona posteriore sono presenti due prese USB-C che consentono la ricarica dei device. Grazie ad uno spazio di carico che arriva fino a 2.040 litri totali, anche quando si viaggia in 7, la Model Y offre spazio per due valige nel bagagliaio e due borse nel vano anteriore. Mentre con la terza fila non utilizzata il volume di carico è di 753 litri.