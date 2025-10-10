Tesla, il rilancio delle vendite parte dalla Model Y “Standard”: listino sotto i 40mila euro, con gli incentivi scende a 28.990 euro

Tesla Model Y Standard arriva anche in Italia. Dopo il debutto americano la versione più accessibile del SUV elettrico sbarca anche nel nostro Paese. Si può già ordinare e questo modello rientra anche negli incentivi auto 2025. Tesla così intende contrastare il calo delle vendite di quest'anno con un veicolo più accessibile e semplificato. La casa americana amplia la gamma del suo Suv elettrico con l'introduzione della nuova Model Y Standard, una versione pensata per rendere più accessibile l'ingresso nel mondo della mobilità a zero emissioni. Il modello mantiene le caratteristiche principali della gamma Model Y, puntando su efficienza, tecnologia e praticità d'uso. Con un consumo medio dichiarato di 13,1 kWh ogni 100 chilometri e un'autonomia di 534 chilometri secondo il ciclo Wltp, la nuova versione risulta la più efficiente mai realizzata dal costruttore. La vettura adotta paraurti ridisegnati, nuovi cerchi da 18 pollici e interni con sedili in tessuto resistente, offrendo fino a 835 litri di capacità di carico in configurazione standard e 2.118 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Come per gli altri modelli Tesla, la dotazione comprende di serie l'Autopilot e la predisposizione hardware per la guida autonoma supervisionata, oltre a un ampio pacchetto di funzioni digitali gestibili tramite l'app mobile, tra cui chiave virtuale, controllo remoto del climatizzatore, modalità Sentinella e modalità Cane. Il software del veicolo viene aggiornato periodicamente via Internet, introducendo nuove funzionalità senza costi aggiuntivi. Il prezzo di listino per il mercato italiano parte da 39.990 euro.

La gamma comprende anche le versioni Model Y Premium Long Range a trazione posteriore (49.990 euro), Long Range a trazione integrale (52.990 euro) e Performance (61.990 euro). Grazie agli incentivi statali, i clienti aventi diritto potranno acquistare Model Y Standard a partire da 28.990 euro. Le configurazioni e gli ordini sono disponibili sul sito ufficiale Tesla.