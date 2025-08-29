Tesla, sbarca anche in Italia la Model Y Performance: ha 460 cv, 580 km di autonomia e dotazioni top

Dopo la presentazione a inizio anno del restyling di Tesla Model Y, adesso è il momento della versione Performance, denominazione che, per l'azienda di Elon Musk significa velocità e dinamica di guida senza compromessi. L'auto è già disponibile in Italia a un prezzo di listino che parte da 61.990 euro. Con il lancio di nuova Model Y Performance, Tesla presenta una versione evoluta del suo veicolo più popolare che presenta un'estetica rivista con paraurti anteriore e posteriore ottimizzati per le alte velocità e con finiture in nero lucido, cerchi da 21 pollici con coperture aerodinamiche, pinze freno rosse, spoiler in fibra di carbonio come anche negli interni su cruscotto e pannelli porta, sedili anteriori Performance e pedaliera in alluminio.

All'interno dell'abitacolo anche la digitalizzazione ha fatto un passo avanti presentando un nuovo touchscreen da 16 pollici con cornici sottili. A livello tecnico, la versione Performance è accreditata di una potenza di 460 CV, di un'accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,5 secondi e di una velocità massima di 250 km/h. L'autonomia dichiarata è di 580 km e il consumo di 16.2 kWh/100 km.

Questo grazie al nuovo pacco batteria dotato di celle ad alta densità energetica che fornisce più energia senza aumentare il peso. Infine, grazie all'integrazione nativa di hardware e software, nuova Model Y Performance introduce modalità di guida personalizzabili che influenzano sospensioni, controllo di stabilità, trazione e dinamica del veicolo.