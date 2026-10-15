Tesla svelerà oggi la sportiva Roadster, la seconda generazione sarà dotata di tecnologia SpaceX

Tesla terrà un evento oggi, 15 ottobre, per presentare la nuova generazione della Roadster, un’auto sportiva introdotta per la prima volta dall’amministratore delegato dell’azienda, Elon Musk, nel novembre 2017. La seconda generazione della Roadster ha subito diversi ritardi. Nell’ultimo rapporto sugli utili, l’azienda ha dichiarato che il veicolo si trova ancora nella fase di «sviluppo del design». «Credo che potrebbe trattarsi di una delle dimostrazioni più spettacolari della storia», ha commentato Musk in merito alla Tesla Roadster durante la teleconferenza sui risultati del primo trimestre, tenutasi ad aprile.

Lo scorso fine settimana, l’azienda ha annunciato l’imminente debutto utilizzando lo slogan «Go for launch» (pronti al lancio); un’espressione che i fan del marchio hanno interpretato come un riferimento alla collaborazione tra Tesla e SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. Tesla, la casa automobilistica di maggior valore al mondo, offre attualmente una gamma limitata di veicoli. Con sede ad Austin, l’azienda produce la Model 3 e la Model Y, oltre al Cybertruck e al camion Semi.

È inoltre in fase di sviluppo un veicolo a due posti, noto come «Cybercab», con il quale Tesla punta a diventare leader nel settore dei veicoli a guida autonoma. «Il pacchetto opzionale SpaceX per la nuova Tesla Roadster includerà 10 piccoli propulsori a razzo integrati attorno alla vettura. Questi motori a razzo miglioreranno notevolmente l’accelerazione, la velocità massima, la frenata e la tenuta in curva. Potrebbero persino consentire a una Tesla di volare», ha osservato Musk nel 2018.