Togg protagonista a IAA Mobility, prima mondiale per la hatchback elettrica T10F

Come anticipato nei giorni scorsi il costruttore turco Togg ha confermato all'IAA Mobility 2025 l'imminente debutto nel mercato tedesco del suv completamente elettrico T10X e della berlina fastback T10F, mostrata in anteprima mondiale proprio a Monaco. Per entrambi i modelli - che hanno ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle nella valutazione di sicurezza indipendente Euro Ncap - ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle nella valutazione di sicurezza indipendente Euro NCAP - gli ordini online saranno accettati dal prossimo 29 settembre. Gli utenti, precisa la Casa turca, potranno accedere alla prevendita esclusivamente attraverso la piattaforma Trumore, dedicata ai servizi e alle attività commerciali di Togg. Oltre 70.000 utenti in Turchia guidano già l'ammiraglia T10X e ora Togg sta espandendo la sua presenza nel mercato europeo, offrendo la nuova berlina T10F quasi contemporaneamente agli automobilisti in Turchia e Germania.

«Con la T10X e la T10F entriamo nel mercato europeo con fiducia - ha dichiarato il ceo di Togg Gürcan Karakaş - L'ottenimento delle 5 stelle da Euro Ncap sottolinea che la sicurezza è stata per noi una priorità assoluta fin dall'inizio». Guidata dalla sua missione 'Più di un'auto', Togg mira a fornire soluzioni di «La Germania - ha sottolineato Karakaş - è il mercato automobilistico più importante d'Europa e quindi offre un potenziale significativo». "È naturale per Togg iniziare il suo viaggio europeo da qui. I nostri due modelli rappresentano un'esperienza di mobilità incentrata sull'utente e orientata al futuro. Inoltre, stiamo costruendo un ecosistema olistico per la mobilità in Germania, attraverso la nostra piattaforma digitale Trumore a disposizione dei nuovi utenti. Stiamo anche valutando l'introduzione della nostra infrastruttura di ricarica Trugo in Germania».

Per il momento, ha dichiarato un portavoce di Togg, il programma di successiva espansione in Europa, Italia compresa, resta «subordinato ai risultati che saranno ottenuti in Germania».