Tonale Plug-in Hybrid Q4, la sportività efficiente Alfa Romeo. Ha 280 cv e 80 km di autonomia elettrica

BALOCCO - Il Suv compatto che ha elettrizzato la prima Alfa Romeo con la formula dell'ibrido mild "rinforzato" a 48V pilota ora il brand verso un'altra pietra miliare. Continua la metamorfosi che porterà al traguardo delle emissioni zero, come saranno dal 2025 tutte le novità del Biscione (e nel 2027 l’intera gamma 100% elettrica).

Arriva la Tonale Plug-in Q4, definita alla presentazione "l'Alfa più tecnologica della storia, il paradigma della sportività efficiente con emissioni di CO2 di soli 26 g/km e un consumo ridotto fino a 1,14 litri per 100 km". Perfino lo storico logo viene reinterpretato per sottolineare il percorso di elettrificazione del marchio: l’elegante elettro-biscione serigrafato compare per la prima volta sul bordo del vetro posteriore sinistro enfatizzato da cristalli privacy.

La variante Phev completa la gamma (che prevede anche un Diesel) ed è fondamentale per proporsi con successo sui mercati di Stati Uniti e Nord Europa. "E' questa la formula più richiesta – spiega il Ceo, Jean-Philippe Imparato – e ci consentirà di competere alla pari con i migliori marchi tedeschi. Anche perché oltre al design e al gusto italiano offriamo prestazioni, tecnologie di bordo e un livello qualitativo di altissimo livello".

La Tonale Plug-in si basa su un motore turbo benzina 4 cilindri 1.3 da 180 CV (con cambio automatico a 6 rapporti) che fornisce trazione all'anteriore, accoppiato a un motore elettrico che eroga al posteriore una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm. Soluzione che consente di ottenere un'efficiente trazione integrale gestita elettronicamente. Il sistema Plug-in Hybrid Q4 eroga complessivamente 280 CV. La batteria agli ioni di litio (da 306 volt con capacità di 15,5 kWh) consente di ottenere un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e 69 nel misto, per un range complessivo di oltre 600 km. Una ricarica completa della batteria richiede 2,5 ore utilizzando l’onboard charger Fast da 7,4 kW e 5,5 ore con l'impianto domestico.

Il test stradale su un percorso misto (e con digressioni sulla pista del Proving Group di Balocco) ha confermato l'agilità e la reattività della vettura, che sfrutta bene il baricentro basso e il peso aggiuntivo delle batterie sistemate sotto al sedile posteriore per una risposta dinamica ottimizzata. Le prestazioni sono di tutto rispetto: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica e di 206 in modalità ibrida. La sensazione di potenza in accelerazione è amplificata dal sistema e-AWD: la coppia istantanea del motore elettrico, infatti, rende la risposta dell’asse posteriore immediata non appena si preme il pedale dell’acceleratore. Reazione da vera Alfa Romeo.

E come su tutte le Alfa, il riprogrammato selettore di guida D.N.A. controlla la "efficient sportiness". Tramite un rotore sulla plancia centrale si gestiscono la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo. La modalità Dynamic massimizza le performance, la Natural imposta la guida ibrida bilanciando l'utilizzo tra motore elettrico e termico. In Advance Efficiency si ha la massima efficienza energetica nella guida full electric: ideale per gli spostamenti nei centri urbani. Quando si rilascia l’acceleratore la vettura continua la marcia in veleggiamento, mentre in discesa interviene la funzione eCoasting Descent Control, che mantiene una velocità costante di 50 km/h.

Le numerose funzionalità di cui la Tonale Plug-in Hybrid Q4 è dotata (denominate EV Features) assicurano un’esperienza di guida coinvolgente. Il pulsante E-Save consente ad esempio di ricaricare o mantenere il livello di batteria quando il motore termico è acceso; la Regenerative braking facilita il recupero di energia durante le fasi di decelerazione o di frenata, l'E-Coasting consente di ricaricare in fase di rallentamento anche con il pedale del freno rilasciato. Le EV Features si controllano dalle schermate nel quadro strumenti.

Il comfort di viaggio è garantito anche dai materiali di pregio degli interni, con sedili anteriori ventilati e riscaldati, e dai contenuti tecnologici ricchi, innovativi e facili da usare. Tra le dotazioni, il portellone posteriore elettrico e la ricarica wireless per smartphone. Sul fronte sicurezza, ecco tutti i sistemi Adas per la guida autonoma di livello 2, compresa la telecamera ad alta risoluzione che offre una vista a 360° intorno alla vettura. Garantita perfino la cybersecurity, grazie alla certificazione digitale Nft tramite blockchain.

Il sofisticato sistema di Infotainment della Tonale offre contenuti e servizi sempre aggiornati utilizzando il sistema operativo Android e la connettività 4G con aggiornamenti “over the air”. Gli schermi ad alta risoluzione (uno da 12,3” totalmente digitale e un’unità principale touch da 10,25”) sono ben leggibili e agevolano un utilizzo intuitivo per gestire la preziosa interfaccia human-machine. E qui torna in scena l’elettro-biscione, che compare nella parte inferiore del quadrante destro e cambia colore in base allo stato del motore elettrico (spento, acceso, acceso e in carica) e fornisce tutte le informazioni relative allo stato di alimentazione. Spicca nell'infotainment l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa: si interagisce col sistema senza usare le mani. Inoltre con l'app Alfa Connect si possono programmare gli spostamenti anche da remoto, in base alle preferenze e alla disponibilità di punti per la ricarica.

Già ordinabile, in attesa del debutto in concessionaria a gennaio, la nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4 (che nasce a Pomigliano) propone una ricca versione di lancio Edizione Speciale e avrà in gamma diversi allestimenti. Si parte da Speciale e Veloce, rispettivamente a 51.600 e 55.900 euro (oppure rate da 490 euro).