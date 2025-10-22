Toyota allarga la famiglia dei fuoristrada con Land Cruiser FJ. Punto di riferimento per affidabilità e prestazioni da fuoristrada
Rally del Marocco: Sebastien Loeb porta al successo Dacia, Lucas Moraes con Toyota è il campione del W2RC
Wrc, il quinto sigillo consecutivo di Toyota, che vince il titolo costruttori con due gare di anticipo. In Europa Centrale trionfa Rovanperä
Toyota allarga la famiglia dei fuoristrada con Land Cruiser FJ. Punto di riferimento per affidabilità e prestazioni da fuoristrada
Yamaha WR125R, arriva la versione 2026. Unisce facilità di guida in città e capacità fuoristrada
Byd inaugura pista di collaudo e dimostrazione per i clienti a Zhengzhou. Specifico per attività fuoristrada
Un debutto in grande stile in un evento dedicato in Giappone quello che ha riservato Toyota al nuovo suv compatto Land Cruiser FJ. Svelato in anticipo rispetto all'apertura a fine mese del Japan Mobility Show a Tokyo, è un modello di grande interesse che arriverà sul mercato il prossimo anno a partire da quello interno. L'obiettivo, ha sottolineato in gruppo giapponese dell'auto (al primo posto per vendite al mondo) è quello di aggiungere alla gamma dei fuoristrada “un nuovo punto di riferimento per l'affidabilità, la durata e le prestazioni fuoristrada che sono proprie delle Land Cruiser». Il nuovo suv compatto Land Cruiser FJ nasce dunque dal desiderio di Toyota di consentire a un numero ancora maggiore di clienti di godere della filosofia Land Cruiser - nata nel 1951 con Il modello BJ - , una visione resa oggi possibile dal ritorno alle origini con la Serie 250. Venduti globalmente in circa 12,15 milioni di unità in oltre 190 Paesi e Regioni in tutto il mondo, i Land Cruiser hanno contribuito alle attività e al sostentamento di milioni e milioni di persone.
Fino ad oggi, la gamma Land Cruiser era composta da tre serie ben distinte. La Station Wagon, che offre sempre le tecnologie più recenti e si è evoluta nel modello di punta (attualmente la Serie 300). Il cavallo di battaglia modello Heavy-Duty Serie 70, con eccezionale durata e facilità di manutenzione. E infine il modello base Land Cruiser (la Serie 250) veicolo semplice e robusto creato nel 2024 come ritorno alle origini dell'auto. Utilizzando la piattaforma IMV il nuovo Land Cruiser FJ risulta più corto di 28 cm rispetto al Land Cruiser 250 e propone un design esterno mirato a garantire abitabilità e capacità di carico, elementi che sono priorità di tutte le generazioni Land Cruiser. La manovrabilità è garantita dalle dimensioni contenute (lunghezza 4,57 m) e da un raggio di sterzata di soli 5,5 m. L'aggiunta di rinforzi sotto il pavimento e una maggiore rigidità della carrozzeria garantiscono un'eccellente comportamento su tutti i tipi di percorsi. La silhouette che enfatizza le forme squadrate, pur esprimendo un volume snello e dinamico attraverso una carrozzeria rettangolare con motivo a dadi e bordi smussati.
La zona anteriore e quella posteriore enfatizzano il senso di stabilità attraverso una composizione di paraurti possenti e parafanghi svasati su una carrozzeria tesa e semplice. Toyota fa anche notare che i paraurti angolari anteriori che quelli posteriori sono rimovibili e segmentati, consentendo di sostituire solo le parti danneggiate per migliorare la riparabilità. E non mancano le possibilità di personalizzazione per consentire agli utenti di modificare il proprio Land Cruiser anche in funzione delle più diverse avventure off-road. Land Cruiser FJ (che è stato mostrato nell'evento in due versioni a livello prototipale) ha un abitacolo 'tradizionale' e in perfetto stile Toyota, con un cruscotto orizzontale, un display per l'infotainment e interruttori fisici che uniscono le funzioni per ridurre al minimo le distrazioni. Presente anche il Toyota Safety Sense, il pacchetto di sicurezza attiva con funzioni avanzate, tra cui la pre-collisione. Sotto al cofano il collaudato motore a benzina 2TR-FE 2,7 litri da 163 Cv e 246 Nm connesso con un cambio 6 Super ECT e un sistema di trazione integrale part-time.