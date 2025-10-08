Toyota Aygo X, il full hybrid su una city car a partire da meno di 18mila euro in promozione

La Toyota Aygo X comincia la sua nuova vita da Hybrid con un listino che parte da 20.850 euro e, grazie alla promozione che la casa giapponese sta portando avanti anche per il resto della propria gamma, scende a 17.950 euro con uno sconto dunque di 3.900 euro in caso di permuta o rottamazione, qualsiasi siano l’età e la tipologia dell’usato riconsegnato al concessionario.

La gamma prevede anche gli allestimenti Icon a 23.350 euro, Premium a 24.950 euro e a 25.950 il GR Sport, una scelta che finora non si era mai vista su una Aygo, ma che è ben motivata dalle prestazioni offerte del sistema full hybrid del quale finalmente gode il modello più piccolo che la casa giapponese ha in gamma. Si tratta infatti dello stesso della Yaris con motore a benzina 3 cilindri 1.5 con una potenza di 116 cv, ben 44 cv in più rispetto al mille aspirato mandato in pensione.

Tale novità ha implicato uno sbalzo cresciuto di 7 cm con una lunghezza totale di 3,77 metri, ma con un guadagno abissale per prestazioni, efficienza e rispetto ambientale. La nuova Aygo X Hybrid accelera da 0 a 100 in 9,2 secondi (contro 14,9 s.) e dichiara un consumo di 3,7 litri/100 km (contro 4,8) pari a 85 g/km di CO2, un progresso del 25% a fronte di una potenza cresciuta del 60% con un piacere di guida maggiore grazie anche ad una massa di 1.100 kg e ad assetto rivisto.

L’aumento rispetto alla Aygo X attuale è, a listino di 2mila euro netti, mai i contenuti sono superiori, e non solo legati alle prestazioni e all’efficienza, ma anche al nuovo frontale e alle modifiche per l’abitacolo per i materiali più amici per l’ambiente, la parte infotelematica più al passo con i tempi, il climatizzatore bizona e la dotazione di sicurezza massima di serie già sull’allestimento di base. Toyota Italia punta le sue carte sul Premium che, con lo sconto, viene via a 19.450 euro.

Considerato che il prezzo medio di transazione della Aygo X è attualmente intorno ai 19mila euro – con una rata a partire da 119 euro o canone di noleggio di Kinto da 249 euro – con qualche centinaio di euro in più il cliente può mettere le mani su un prodotto decisamente più fornito di sostanza. Innovativa inoltre la formula “Connessa” una polizza contro furto e danni “pay per use” che protegge e si paga solo quando il veicolo non si trova nel luogo sicuro indicato dal cliente.

La vettura può essere già ordinata e le prime consegne sono previste per il mese di dicembre. L’obiettivo di Toyota Motor Italia per il 2026 è di vendere 30mila Aygo X Hybrid.