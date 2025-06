​Toyota Aygo X, la nuova generazione arriva a fine anno. Tecnologia full hybrid, look evoluto e maggior sicurezza

Dal suo lancio nel 2021 la Aygo X è, assieme alla berlina 'senza la X' da cui deriva, uno dei modelli Toyota di maggiore successo in Europa e in particolare in Italia. Questo simpatico crossover di segmento A, oltre a numerosi importanti miglioramenti, porta ora il divertimento di guida e l'efficienza a un livello superiore, introducendo per la prima volta nel suo segmento la tecnologia full hybrid. I dettagli tecnici verranno forniti in vicinanza del lancio previsto per fine anno. Nella presentazione 'multimodello' che la Casa giapponese ha organizzato a Bruxelles, è stato enfatizzato il fatto che - grazie alle caratteristiche dell'auto e alla sua efficiente tecnologia - Aygo X garantisce, con i suoi 86 g/km, le emissioni di CO2 più basse di qualsiasi altra auto non plug-in. Aygo X e il suo clone sportivo GR Sport (che si aggiunge per la prima volta in questa famiglia) si riconoscono anche per un riuscito intervento sul frontale che, al pari di altre novità Toyota, abbandona 'segni' molto spigolosi e fin troppo evidenti a favore di un look più elegante e soprattutto più high-tech. Va sottolineato che per ospitare il nuovo propulsore ibrido Toyota ha allungato lo sbalzo anteriore di 76 mm e questa modifica ha reso più armonico il frontale di Aygo, osservandolo di tre quarti ma anche lateralmente.

Sono nuovi il cofano, i fari e la griglia che, oltre a cambiare la fisionomia di Aygo X, creano una presenza più decisa e l'impressione di un baricentro basso. L'assetto è esaltato dai cerchi da 17 o 18 pollici, a seconda della versione, e dai passaruota neri. Osservando attentamente Aygo X si nota che è stata spostata in avanti la linea di chiusura del cofano e l'effetto - ulteriormente enfatizzato dallo spostamento degli indicatori di direzione negli specchietti - è quello di dare un aspetto più premium al piccolo crossover. Come d'abitudine la verniciatura bicolore sottolinea la personalità e la dinamicità dell'auto, con il nero che si estende dal tetto (anche apribile) alla parte posteriore e fino ai brancardi laterali. Previste le tinte Cinnamon, Jasmin, Tarragon e Lavandula. E le versioni alto di gamma propongono l'esclusivo tetto Canvas, che include elementi ispirati alla griglia anteriore. Le dimensioni esterne restano compatte, con la tipica prerogativa di Aygo X che è quella di massimizzare lo spazio interno e proporre una posizione di guida alta da vero crossover.

Il passo è rimasto di 2.430 mm così come il volume utile per i bagagli. Questo ha però richiesto soluzioni innovative nel sistemare nella piattaforma GA-B gli elemento del sistema full hybrid. In particolare i due moduli delle batterie sono posizionati longitudinale - uno accanto all'altro - lungo la larghezza del pianale e sotto i sedili posteriori. Altra novità è lo spostamento della batteria ausiliaria sotto al piano di carico, senza incidere sul volume utile. Rispetto al modello precedente non ibrido la potenza complessiva del sistema è aumentata di 44 Cv e raggiunge i 116 Cv, valore questo che conferisce alla Aygo X - ribadisce l'azienda - l'agilità desiderata per una guida urbana dinamica, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai 10 secondi. Nell'evento di Bruxelles, Toyota ha sottolineato il fatto che oltre a essere più emozionante e reattiva da guidare, la nuova Aygo X è ora più silenziosa e fluida per tutti i passeggeri grazie a nuovi elementi di insonorizzazione. Tutto questo deriva da speciali pannelli nel cruscotto, un nuovo isolamento del cofano e una migliorata copertura del sottoscocca nella zona del motore che si combinano con un sistema di scarico, un silenziatore aggiornati ed altre misure tra cui vetri più spessi e interventi di insonorizzazione in tutta la vettura.

Nuova Aygo X beneficia anche di un migliorato pacchetto di sicurezza e assistenza alla guida, grazie alla tecnologia Toyota Safety Sense. Sono incluse le funzioni potenziate del Sistema Pre-Collisione, del Lane Trace Assist e del Road Sign Assist, oltre ai nuovi sistemi di arresto di emergenza e di assistenza alla guida proattiva. Per la prima volta su una Aygo X, Toyota Safety Sense può beneficiare di aggiornamenti over the air (OtA). Debutta anche una variante GR Sport della Aygo X, che è ispirata ai team Toyota Gazoo Racing, e si distingue grazie all'esclusiva livrea bi-tone Mustard con cofano nero a contrasto, per un'estetica energica e d'impatto. La griglia frontale adotta un motivo esclusivo G-pattern tipico della famiglia GR ed il look sportivo è completato dai cerchi in lega dedicati GR Sport, All'interno, spiccano dettagli in nero e grigio e ricami con il logo GR. Aygo X GR Sport è anche più divertente da guidare, grazie a un setup dedicato di ammortizzatori e molle per una dinamica più precisa e un rollio ridotto. Lo sterzo elettrico è stato ottimizzato per una risposta più diretta, il tutto senza compromettere il comfort di guida in città.