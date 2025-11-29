Toyota bZ4X, arriva la nuova generazione del D-suv elettrico. L'evoluzione è a 360°

Introdotto sul mercato nel 2022 l D-suv bZ4X è stato il primo veicolo elettrico di Toyota, da cui è partito lo sviluppo dei modelli successivi ma che soprattutto servito per incrementare ulteriormente i suoi stessi livelli di efficienza, qualità della guida e versatilità. La seconda generazione di bZ4X è dunque la dimostrazione della serietà di Toyota (costruttore numero uno al mondo) che, nel procedere dello sviluppo dei propri modelli elettrici, ha deciso di intervenire ben prima delle abituali scadenze del ciclo vita per assicurare agli utenti di bZ4X un comportamento ottimale, sia dal punto di vista delle prestazioni e della gestione della batteria, che sul piano (rilevante vista la categoria del veicolo) della qualità della vita a bordo. Le oltre 150.000 unità vendute dal momento del lancio con la precedente bZ4X, (un risultato che lo hanno reso il terzo modello più venduto nel suo segmento in Europa) e i suggerimenti dei loro proprietari sono dunque sono dunque state il punto di partenza per una meticolosa revisione - in perfetto stile Jap - di ogni dettaglio della vettura.

Non solo, dunque, gli aspetti più evidenti (come gli interventi sul design) o più facilmente percepibili - come le nuove batterie agli ioni di litio da 57,7 o 73,1 kWh oppure la revisione completa del propulsore elettrico e dell'eAxle per arrivare fino a 343 Cv di potenza - ma anche ritocchi in parti e zone note solo agli ingegneri Toyota per spuntare la casella 'fatto' nella certosina elencazione dei piccoli problemi da risolvere e delle eventuali criticità da eliminare. Va sottolineato che l'aggiornamento complessivo della piattaforma Bev di bZ4X ha incluso miglioramenti dell'assetto, del sistema di guida e in generale della qualità delle prestazioni. Spicca la presenza di eAxles rivisti e aggiornati - che integrano i componenti chiave del funzionamento elettrico come transaxle, motore e inverter ma che grazie ad nuovo design e alla adozione di nuovi semiconduttori in carburo di silicio (SiC) nell'inverter garantiscono un comportamento ineccepibile anche nelle situazioni più complesse. Rispetto alla precedente generazione la potenza massima del motore anteriore è aumentata di oltre l'11%, passando da 150 a 167 kW e quella dell'unità posteriore della versione Awd è aumentata da 80 a 87 kW che arriva ad un valore combinato è di 252 kW (343 Cv).

La gamma, anche per il mercato italiano, comprende tre versioni: due a trazione anteriore rispettivamente con 167 e 224 Cv potenza e autonomia di 444 e 569 km, in funzione della presenza della batteria da 57,7 o da 73,1 kW. C'è poi la bZ4X Awd, che è il top di gamma, che dispone appunto di 343 Cv e monta la batteria da 73,1 kW con una autonomia di 516 km. Quale che sia la versione, la tranquillità per il cliente è garantita dal 'battery care programme' di Toyota, che garantisce che la batteria mantenga il 70% della capacità originale fino a 1 milione di km o 10 anni di utilizzo del veicolo. Con il nuovo sistema i tempi di ricarica sono più rapidi e l'autonomia di guida è maggiore. La versione Premium 4wd è dotata di un caricatore di bordo da 22 kW. E' presenta anche una nuova funzione di pre-condizionamento della batteria è fondamentale per ridurre i tempi di ricarica, in particolare a basse temperature. Ciò garantisce che la batteria sia alla temperatura ottimale all'inizio della ricarica. Con la batteria completamente preriscaldata, una ricarica rapida CC dal 10 all'80% richiederà 28 minuti. L'esperienza di guida di bZ4X Awd è stata migliorata anche con un nuovo sistema di controllo di trazione che riesce a prevedere - in base a fattori quali la velocità del veicolo e l'angolo di sterzata - la traiettoria che il guidatore intende seguire. Il controllo automatico della coppia motrice anteriore e posteriore viene garantisce la massima stabilità.

Presente anche un nuovissimo cruscotto con display ultrasottile orizzontale che amplifica il senso di spazio e ampiezza dell'abitacolo. La plancia termina nei rivestimenti superiori delle portiere e ospita nuove bocchette di ventilazione più sottili ed eleganti. Da notare che Il display digitale del conducente fornisce ulteriori informazioni specifiche per la guida Ev, inclusi i dettagli sui tempi di ricarica e il tempo residuo per arrivare all'80% di carica. Lancio in Italia a fine anno, con prezzi a fonte del ritiro di un qualunque usato che vanno dai 38.500 euro per la base ai 44.800 della Premium Awd da 343 Cv, passando per il cuore di gamma - la Icon a trazione anteriore con 224 Cv e batteria da 73,1 kW - proposta a 39.000 euro.