​Toyota bZ4X, la Touring debutta in Giappone. Tanto spazio per passeggeri e bagagli. La 4WD ha 380 cv e prestazioni brillanti

Toyota lancia in Giappone la nuova bZ4X Touring, Suv 100% elettrico che unisce alla sostenibilità della bZ4X un maggiore spazio interno. Infatti, è lunga 4.830 mm, larga 1.860 mm, alta 1.675 mm ed ha un passo di 2.850 mm. Inoltre, offre uno spazio per la testa di chi occupa la zona posteriore di 113 mm, una distanza tra i sedili anteriori e posteriori di 1.000 mm ed un vano di carico di 619 litri ben organizzato con ganci e leve per ripiegare rapidamente i sedili della seconda fila.

L'abitacolo a 5 posti presenta una zona anteriore in cui spicca la plancia con la strumentazione digitale posizionata in profondità, alla base del parabrezza, ed un display da 14 pollici centrale da cui si controllano tutte le funzioni della vettura, dall'impianto audio alla navigazione, fino al climatizzatore. Non mancano due caricatori ad induzione per lo smartphone sul tunnel centrale, al di sotto delle bocchette d'areazione. La versione 4WD da 380 cv offre uno scatto da 0 a 100 km/h particolarmente brillante, visto che è coperto in 4,6 secondi, mentre le modalità di guida, a cui è stata aggiunta quella denominata X-Mode, consente di adattare la vettura alle condizioni dinamiche.

La batteria da 74,69 kWh che, grazie al precondizionamento, consente una ricarica fino all'80% in circa 28 minuti in corrente continua, promette un'autonomia di 734 km con una sola carica, grazie ai miglioramenti relativi all'efficienza dell'eAxle e ad una cura aerodinamica che vede interventi nel posteriore a livello di spoiler e della parte bassa del paraurti. Il prezzo, per la versione con trazione anteriore, al cambio attuale, parte da 31.395 euro, mentre per la variante 4WD dall'equivalente di circa 35.000 euro.