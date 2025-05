Toyota presenta la variate Touring del nuovo Suv elettrico bZ4X: l’avventura si estende alla famiglia

Debutta in anteprima mondiale nuovo Toyota bZ4X Touring, suv elettrico pensato per le famiglie, per il tempo libero e gli amanti degli sport. Al debutto in Europa nella prima metà del prossimo anno, Toyota bZ4X intende rendere ancora più completa l'offerta del marchio nelle principali categorie di mercato dei suv elettrici B, C e D, unendosi ai nuovissimi Urban Cruiser e Toyota C-HR+ e al nuovo bZ4X, veicoli che condividono il Dna ben definito dei modelli Bev di Toyota, la capacità AWD, la carrozzeria da suv e la rinomata qualità, durata e affidabilità (QDR) del brand. Toyota ha creato il bZ4X Touring come variante ancora più spaziosa dello stile del suv bZ4X. È più lungo di 140 mm e più alto di 20 mm (rispettivamente 4.830 mm e 1.670 mm), dimensioni che aumentano la capacità del vano di carico di oltre un terzo (148 litri in più), portandola a 600 litri. Massimizza le opportunità di sfruttamento dello spazio offerte dal propulsore Bev di Toyota, con componenti compatti e un layout che evita di perdere spazio sia nell'abitacolo che nel vano di carico.

Il nuovo bZ4X Touring segue il principio di Toyota di avere una gamma di Bev che offra un'ampia scelta al cliente, con versioni a trazione anteriore e integrale. L'opzione AWD, con l'intelligente tecnologia di controllo della trazione XMode e il Grip Control di Toyota, offre una vera e propria capacità AWD e la tranquillità di una trazione extra e di prestazioni sicure sulle superfici più accidentate o più scivolose, proprio il tipo di strade che si possono incontrare durante un'avventura in famiglia. Entrambi sono dotati di una batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh (capacità lorda) e di un caricatore di bordo da 22 kW. La capacità massima di ricarica rapida (DC) è di circa 150 kW. In questo modo, la Touring, in linea con il suo nome, è in grado di fornire un'autonomia di guida adeguata per i viaggi più lunghi e per il tempo libero.

La potenza massima prevista per il modello a trazione anteriore è di 224 CV/165 kW; per il bZ4X Touring a trazione integrale è di 380 CV/280 kW, valore che lo rende il modello BEV Toyota più potente sul mercato.Il gruppo propulsore beneficia dei nuovi eAxle di Toyota. Utilizzando nuovi semiconduttori al carburo di silicio (SIC), funzionano con maggiore efficienza e producono una potenza più elevata, oltre a essere più leggeri e compatti. Oltre alla potenza extra, il bZ4X Touring può trainare rimorchi fino a 1.500 kg, rendendolo un suv anche pratico e capiente. Esteticamente, la versione Touring simile ad una station wagon - adotta una serie di dettagli stilistici che sottolineano uno spirito più robusto e avventuroso. Questo grazie a dettagli come la finitura nera a grana grossa dei passaruota, i cerchi neri e le robuste barre sul tetto che facilitano ulteriormente il trasporto di attrezzature sportive o carichi lunghi, consentendo un carico sul tetto di 70 kg.

Le principali modifiche riguardano la sezione posteriore allungata della vettura, con un nuovo design del paraurti inferiore e luci combinate a Led dal look più moderno e «outdoor». I colori esterni monotono prevedono un nuovo Brilliant Bronze.All'interno, l'abitacolo presenta un nuovo design simile a quello del nuovo bZ4X: una nuova console centrale per facilitare l'uso dei dispositivi digitali e il design del quadro strumenti, con uno schermo multimediale da 14 pollici di serie.