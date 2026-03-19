C-HR+, arriva il Suv elettrico. Piacere di guida, autonomia vera e stile coupé: la svolta Toyota per chi ama ancora guidare

Transizione elettrica e “passaggio obbligato” …no grazie. In Toyota si parla di scelta. Nuovo C-HR+ nasce esattamente lì: non come compromesso, ma come proposta concreta per chi le auto le ha sempre amate davvero. Non un elettrodomestico su ruote. Non un esercizio ideologico o tecnologico. Ma un SUV coupé elettrico che prova – finalmente – a rimettere il piacere di guida al centro, senza dimenticare tutto ciò che serve nella vita reale.

Motori e prestazioni: elettrico sì, ma con carattere. Dimentichiamoci l’idea di un elettrico “piatto”. Qui Toyota alza il tiro. La gamma C-HR+ propone tre livelli di potenza: 167 CV per l’uso quotidiano, 224 CV per il vero equilibrio fino a 343 CV con trazione integrale per chi vuole anche divertirsi. Numeri che si traducono in accelerazioni brillanti: lo 0-100 può scendere fino a circa 5,2 secondi nelle versioni più spinte. La sensazione? Quella tipica dell’elettrico fatto bene: risposta immediata, coppia piena sempre disponibile e una progressione continua che non stanca. Qui non si tratta solo di essere veloci, ma di essere pronti. Sempre.

Autonomia: finalmente una promessa credibile. Il punto cruciale, lo sappiamo, è sempre quello: “Ma quanti chilometri fa davvero?” Toyota risponde con numeri concreti: fino a circa 600 km di autonomia WLTP, due batterie disponibili: 57,7 kWh e 77 kWh. La versione long range è quella che cambia davvero le carte in tavola: oltre 600 km significano usare l’auto senza pensarci troppo. Non più pianificare ogni spostamento come una spedizione polare. E soprattutto: autonomia e consumi restano equilibrati, con valori anche intorno ai 13-15 kWh/100 km, segno di un lavoro serio sull’efficienza .

Ricarica: il tempo di un caffè (quello vero). Qui Toyota gioca una partita intelligente, senza effetti speciali inutili ma con sostanza: ricarica in DC fino a 150 kW, dal 10 all’80% in circa 30 minuti. Tradotto: una pausa autogrill fatta bene, non quella corsa con il panino in mano. A casa o in ufficio: 6-8 ore con wallbox AC, fino a 22 kW nelle versioni più complete. Insomma, l’auto si adatta alla tua giornata. Non il contrario. Ed è qui che l’elettrico smette di essere “tecnologia” e diventa abitudine, organizzazione, routine quotidiana.

Efficienza: la vecchia scuola Toyota non tradisce. Toyota non arriva oggi all’elettrico. Arriva dopo anni di ibrido, milioni di auto vendute e una filosofia molto chiara: efficienza prima di tutto. C-HR+ si muove proprio in questa tradizione: aerodinamica curata, piattaforma dedicata e-TNGA, baricentro basso e gestione intelligente dell’energia. Il risultato? Consumi contenuti, autonomia reale credibile e quella sensazione di “auto equilibrata” che è sempre stata il marchio di fabbrica Toyota.

Design: il coupé che non vuole passare inosservato. C-HR è sempre stato un oggetto un po’ fuori dagli schemi. E questa versione elettrica lo racconta. Linee tese, proporzioni dinamiche, silhouette da SUV coupé: più lungo e più filante, presenza su strada forte ma mai eccessiva, aerodinamica funzionale, non solo estetica. È un design che divide? Forse. Ma è proprio questo il punto: piace davvero a chi piace.

Piacere di guida e stabilità: qui si gioca la partita vera. E qui arriviamo al cuore della questione. Grazie alla piattaforma elettrica e al posizionamento delle batterie: baricentro basso, maggiore stabilità, comportamento più piatto in curva. Il risultato è un’auto più composta, più precisa, più “vera” e piacevole da guidare. Le versioni AWD aggiungono anche una sicurezza dinamica importante, soprattutto nelle condizioni difficili. Non è una sportiva pura, certo. Ma è un auto che ti fa apprezza il viaggio e la guida.

L’approccio Toyota: non solo elettrico. E qui Toyota fa la differenza. Non impone ma propone. Accanto a C-HR+ elettrico, resta tutta la gamma: full hybrid, plug-in hybrid. Un approccio multi-tecnologico che permette al cliente di scegliere davvero, senza essere spinto in una direzione unica. Una visione quasi “vecchia scuola”, nel senso migliore del termine: prima il cliente, poi la tecnologia.

Garanzia e affidabilità: la sicurezza come tradizione. oyota gioca una carta che pochi possono permettersi: la fiducia costruita negli anni. Sul fronte elettrico: batterie progettate per durare, programmi di garanzia estesa fino a 10 anni (in base ai controlli periodici), È un messaggio chiaro: l’elettrico non deve essere un salto nel vuoto. Deve essere una scelta tranquilla.

Prezzo: accessibile (più di quanto si pensi). Il listino parte da circa: 40.800 euro, promozioni intorno a 36.950 euro. Con incentivi e bonus, si può scendere anche molto più in basso, fino a rendere C-HR+ uno dei modelli più competitivi del segmento. E qui Toyota porta l’elettrico nel mercato reale.

Il punto finale: elettrico per chi ama ancora guidare. Nuovo Toyota C-HR+ non è l’elettrico più estremo, né il più tecnologico sulla carta. Ma è uno dei più intelligenti: ha autonomia vera, si ricarica senza stress, si guida con piacere, non dimentica il prezzo e soprattutto non dimentica cosa significa essere un’auto. Un piccolo grande lusso per chi decidessi avvicinarsi al mondo elettrico.