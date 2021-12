Toyota Corolla Cross, l’ibrido di quinta generazione e tanto spazio per la famiglia

La Corolla Cross arriverà nel 2022 anche in Europa allargando la famiglia Corolla – l’auto più venduta della storia con oltre 50 milioni di unità dal 1966 – nonché l’offerta di Toyota per i veicoli a ruota alta e per il segmento C. La Corolla Cross affiancherà dunque la Corolla berlina e station wagon e soprattutto la C-HR con la quale condivide praticamente le dimensioni (4,46 metri di lunghezza contro 4,39), ma con un carattere opposto, nettamente orientato più alle famiglie e caratterizzato da uno stile rassicurante e meno ardito, più spazio e maggiore praticità.

La nuova Corolla Cross, già in vendita dal 2020 in alcuni paesi dell’Estremo Oriente, in Oceania e in Nordamerica, arriva in Europa portando il sistema ibrido di quinta generazione evolvendo ulteriormente i concetti nati sulla Prius nel 1997 e poi entrati in 20 milioni di unità prodotte tra Toyota e Lexus fino a coprire oltre il 70% delle vendite attuali del costruttore giapponese in Europa. Il sistema, basato sul 4 cilindri 2 litri a ciclo Atkinson, è stato ottimizzato sia nella parte meccanica sia in quella elettrica. Grazie alle modifiche apportate alla distribuzione e al sistema di lubrificazione, è possibile utilizzare un olio più fluido e ridurre così gli attriti. La batteria agli ioni di litio è più leggera e compatta del 40%, ma più potente così da poter erogare e recuperare energia più velocemente.

Evoluto anche il software di gestione, che consente di avere una migliore risposta all’acceleratore e un’accelerazione più lineare riducendo ulteriormente l’effetto scooter, tipico del sistema ibrido Toyota. Il sistema consentirà di veleggiare da velocità superiori aumentando il tempo di spegnimento del motore a scoppio, riducendo così consumi ed emissioni. A questo proposito, sono ancora in fase di finalizzazione i dati di omologazione. La potenza totale del sistema è di 197 cv, dunque 13 cv in più (+8%) con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. Ci sarà anche la versione a trazione integrale dotata di motore elettrico supplementare dedicato alle ruote posteriori da 30,7 kW che dovrebbe garantire uno scatto ancora migliore e una motricità più efficace sui fondi scivolosi.

La Corolla Cross sarà la prima Toyota con strumentazione su display da 12,3” e dotata di un nuovo sistema infotelematico con schermo da 10,5”, processore più potente e la possibilità di aggiornarsi via etere. Anche i sistemi di assistenza potranno aggiornarsi grazie agli aggiornamenti over-the-air e persino far crescere di numero la lunga lista già presente al lancio. Oltre al cruise control con funzione stop&go, il mantenimento della corsia e il sensore per gli angoli ciechi, il sistema pre-collisione e la frenata automatica intervengono in caso di traffico trasversale (anteriore e posteriore) e, per la prima volta, è corredato di limitazione dell’accelerazione a bassa velocità, l’assistenza al traffico in ingresso, il rilevamento dei veicoli in avvicinamento e l’assistenza alla svolta. Ci sono anche un avanzato sistema di parcheggio automatico e l’airbag centrale che migliora la protezione degli occupanti in caso di urto laterale.

La Toyota Corolla Cross arriverà e metà del 2022 completando una gamma di veicoli a ruote alte che ha visto recentemente l’ingresso della Yaris Cross accanto alla RAV4 (il primo suv e ancora il più venduto al mondo) e alla già citata C-HR con la quale condivide la piattaforma GA-C. Obiettivo del marchio giapponese è aumentare la propria presenza nel segmento C raggiungendo nel 2025 le 400mila unità e il 9% di quota.