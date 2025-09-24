Corolla diventa Cross. E del Suv medio di Toyota arriva la versione GR Sport

Toyota Corolla diventa cross: un suv dalle linee sportive, con motore ibrido e adatto anche alla di neve, grazie alla nuova funzione AWD-i Snow Extra. Esternamente, la griglia anteriore incorpora un faro centrale e fari ridisegnati, ora dotati di tecnologia abbagliante adattiva. Il nuovo design dei fari posteriori aggiunge prestazioni aerodinamiche; gli interni aggiornati presentano miglioramenti in termini di praticità, comfort e stile, mentre sono state adottate tre misure specifiche per ridurre la rumorosità e garantire una guida più silenziosa.

La nuova Corolla Cross introduce la nuova modalità AWD-i Snow Extra per i fondi ghiacciati e in situazioni di scarsa aderenza. Questa modalità regola la distribuzione della coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore per migliorare la stabilità e il controllo in condizioni di scarsa aderenza. Su Corolla Cross debutta l'allestimento GR Sport, per una guida più reattiva. Come per il modello precedente, un elevato livello di sicurezza e praticità è di serie con il Toyota T-Mate, che include aggiornamenti over-the-air.

Il suv combina inoltre la terza generazione di Toyota Safety Sense con sistemi avanzati di assistenza alla guida e al parcheggio. Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici è di serie, mentre la strumentazione digitale da 12,3 pollici è di serie su tutte le versioni nella maggior parte dei mercati europei. Migliorate connettività e velocità di ricarica di Android, ora ai livelli di Apple CarPlay. Come la versione precedente, la Corolla Cross è offerta con powertrain Full Hybrid in Europa, con la possibilità di scegliere tra due configurazioni di motorizzazione.

Una prevede un motore 1.8 litri abbinato a un sistema ibrido in grado di erogare una potenza massima di 140 CV, disponibile con trazione anteriore. L'altra, più potente, è dotata di un powertrain ibrido che conta su un motore 2.0 litri e raggiunge una potenza di 178 CV e offre sia la trazione anteriore che la trazione integrale intelligente (AWD-i). Già disponibile presso le concessionarie europee, nuova Corolla Cross arriverà in questi giorni anche nella versione GR Sport. I prezzi chiavi in mano partono da 37.450 euro per la versione FWD mentre per la AWD-i si parte da 46.500 euro (45mila euro il prezzo della GR Sport).