Toyota, ecco nuovo RAV4: debutto italiano ad Auto e Moto d’Epoca 2025. C'è anche ibrido plug-in

Alle 12:30 del 23 ottobre 2025, presso lo stand Toyota ad Auto e Moto d’Epoca è stata svelato il nuovo Toyota RAV4, modello destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento dei SUV a basse emissioni. Un veicolo che evolve nel linguaggio stilistico, nel piacere guida e nell’efficienza, offrendo prestazioni elevate, consumi ridotti e una connettività più avanzata.

La linea del nuovo Toyota RAV4 è stata completamente rivista, riprendendo per certi versi quanto già visto sulla CH-R: frontale scolpito con nuova griglia a nido d’ape in tinta carrozzeria, fari full LED a forma di C e assetto rialzato. L’arco di protezione laterale di grandi dimensioni accentua l’effetto “lift-up”, trasmettendo robustezza e dinamismo. Debutta la nuova firma posteriore con la scritta RAV4 presente sotto il lunotto. I cerchi in lega da 18 o 20 pollici, contribuiscono a creare una presenza importante e al tempo stesso dinamica della vettura. Le due nuove tonalità Garde Bronze e Forest Green sono disponibili sull’intera gamma, mentre la configurazione Bi-Tone caratterizza le versioni ICON e GR Sport.

Nuovo Toyota RAV4: interni e tecnologia. Nell’abitacolo tutto è improntato all’insegna del comfort e sportività, materiali morbidi al tatto e superfici curate nei dettagli contraddistinguono il nuovo SUV nipponico. Il cruscotto orizzontale amplia la percezione dello spazio e agevola la visibilità. Anche l’ergonomia ha assunto un capitolo importante nella progettazione. Al centro dell’attenzione del pilota c’è il display touchscreen da 12,9”, fulcro del nuovo sistema MM24 basato su software Arene: una piattaforma intelligente che integra infotainment, gestione energetica, connessione e personalizzazione, con un’esperienza d’uso fluida e naturale.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo Toyota RAV4 introduce per la prima volta su di una vettura prodotta in grande serie la suite Toyota Safety Sense 4 che include: frenata automatica, Blind Spot Monitor potenziato, assistenza al mantenimento di corsia (più progressivo) e un nuovo sistema di autoparking che consente di manovrare e gestire il veicolo tramite smartphone.

La gamma motori include il Full Hybrid e Plug-In Hybrid. La versione Full Hybrid è disponibile con trazione anteriore (183 CV) o integrale AWD-i (191 CV). Interessante anche la sua accelerazione: nel classico 0-100 km/h impiega 7,7 secondi.

La nuova Plug-In Hybrid sarà disponibile anche a trazione anteriore, con potenza combinata di 268 CV; la versione AWD-i raggiunge 304 CV e impeiga soli 5,9 secondi per raggiungere i 100 km/h. L’autonomia in elettrico della nuova Toyota RAV4 è 100 km nel ciclo combinato. Grazie alla nuova batteria da 22,7 kWh, le ricariche avvengono molto più rapidamente rispetto al passato.

La variante GR Sport è ricca di personalità: paraurti nero lucido con pattern a nido d’ape, cerchi da 20” specifici, sedili in pelle sintetica e scamosciata con cuciture rosse e dettagli sportivi interni come pedali in alluminio e rinforzi laterali ne caratterizzano lo stile. La gamma si articola in quattro allestimenti: RAV4, Icon, Premium, GR Sport, con prezzi che partono da 45.200€ (iva inclusa).