Toyota, la gamma delle elettriche per la Cina si allarga con la bZ7. Prodotta a Guangzhou, adotta sistema operativo Huawei

Con la nuova bZ7, presentata al Salone di Shanghai, il Gruppo Toyota amplia la sua offerta di modelli ad alimentazione elettrica pura con una vettura di oltre 5 metri di lunghezza, dalle linee sportiveggianti, oltre che dai contenuti hi-tech di riferimento. Destinata per il momento al solo mercato cinese, la novità a batterie delle Tre Ellissi viene prodotta a Guangzhou, in joint venture con il produttore locale Gac. Cinque porte, con una silhouette filante sottolineata dalle ruote da 21 pollici che sul modello esposto calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 255/40 ZR21, l'auto sarà dotata delle più recenti soluzioni tecnologiche, a partire dal cruscotto «intelligente», e disporrà di un sistema di infotainment sviluppato in collaborazione con Huawei, dotato di ricarica smartphone senza fili.

Al momento non sono ancora state diffuse ulteriori specifiche tecniche di questa proposta che, comunque, verrà commercializzata entro un anno e che permetterà al Costruttore nipponico di arrivare a offrire sul mercato cinese cinque modelli: oltre alla futura bZ7, infatti, figurano già in listino le vetture a batterie bZ4X (commercializzata anche in Italia), bZ3, bZ3X e bZ5. In una nota il Gruppo del Paese del Sol Levante chiarisce: «Toyota è impegnata nella gestione incentrata sul prodotto e sulla Regione con l'obiettivo di realizzare auto sempre migliori. Nello sviluppo di sistemi di propulsione per raggiungere la neutralità di anidride carbonica, vengono implementati vari tipi di mobilità come parte dell'approccio multi-percorso di Toyota, offrendo opzioni di veicoli elettrici su misura per le esigenze dei clienti in ogni paese e regione del mondo.

La Cina è un mercato altamente avanzato che apre la strada all'elettrificazione, con le bev che rappresentano un'alta percentuale delle vendite di auto nuove». Queste novità permettono «di accelerare ulteriormente un approccio multi-percorso rispondendo alle esigenze dei clienti locali».