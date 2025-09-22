Toyota, la GR Yaris MY25 sbarca in Italia in due versioni: Circuit e Aero Performance. Ecco tutte le novità

A partire da oggi è possibile ordinare in Italia la nuova Toyota GR Yaris MY25, che ha un prezzo di partenza di 52.000 euro per la versione Circuit, mentre la nuova variante Aero Performance ha un costo di 58.000 euro. Quest'ultima consente di avere, come optional, i cerchi forgiati dal valore di 4.000 euro. Le novità presenti nel model year 2025 vanno dai bulloni speciali, alla regolazione del servosterzo elettrico, passando per le impostazioni delle sospensioni riviste.

La versione Circuit guadagna anche il volante ed i sedili riscaldati, di serie; mentre il nuovo allestimento Aero Performance beneficia ulteriormente dell'esperienza nelle corse, come si evince dal nuovo condotto di raffreddamento e dalla griglia sul cofano in alluminio, dallo spoiler anteriore e dal grande alettone posteriore regolabile. Non mancano un nuovo rivestimento sotto la vettura, nuovi condotti situati tra la ruota anteriore e la portiera, che liberano l'aria che si accumula nel passaruota anteriore, ed il freno a mano verticale, di serie. Completano la dotazione della nuova versione un pacchetto di sicurezza attiva che annovera il blind spot monitor, il rear cross traffic alert ed safety exit assistance, oltre ad un impianto audio JBL con 8 speaker.