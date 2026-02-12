Highlander Bev, il nuovo Suv elettrico Toyota per il Nord America. Ha tre file di sedili, 2 tagli di batterie e 510 km di autonomia

C'è una doppia novità nel debutto della nuova generazione del suv Toyota Highlander. Non solo perché rispetto al precedente (ibrido) si tratta ora di un modello 100% elettrico (che «fa parte dell'approccio multi-percorso verso il raggiungimento di una società a zero emissioni di carbonio») ma perché questo nuovo modello fa capo alla Toyota Motor North America (Tmna) ed è destinato al momento al solo Nord America. Con Highlander Bev la Casa delle Tre Ellissi ribadisce di «implementare una varietà di soluzioni di mobilità nell'ambito del suo approccio multi-percorso, offrendo opzioni di veicoli elettrificati su misura per soddisfare le esigenze dei clienti in ogni Paese e Regione del mondo».

Nello specifico per il mercato nordamericano, Toyota aggiunge ora un modello chiave come l'Highlander in versione 100% elettrica, diventando così il quarto Bev per quel mercato dopo bZ (il nome per quel mercato del bZ4X), C-HR e bZ Woodland. La produzione avverrà presso lo stabilimento Toyota Motor Manufacturing Kentucky (Tmmk) con avvio della commercializzazione entro il 2026. Caratterizzato dal layout interno con tre file di sedili (come piace molto ai clienti Usa) il nuovo Highlander Bev sarà proposto nelle varianti a due e quattro ruote motrici, con batteria da 76,96 oppure 95,82 kWh e un'autonomia che, secondo i dati provvisori, dovrebbe arrivare a 510 km.