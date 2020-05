Highlander, direttamente dagli USA il grande Suv ibrido di Toyota a 7 posti

La Toyota Highlander è pronta a sbarcare in Europa per il 2021 completando la gamma dei Suv del costruttore giapponese che, con l’ingresso concomitante della Yaris Cross, vedrà raddoppiare i membri della famiglia. Fanno gruppo a parte mezzi da vero fuoristrada come il Land Cruiser e l’Hilux.

La Highlander sarà la nuova ammiraglia a ruote alte di Toyota, con i suoi 4,95 metri di lunghezza, e sarà anche lei ibrida. Questa sarà per noi una novità, ma non lo è per il mercato nordamericano dove la Highlander è presente da quasi 20 anni (ed è stata venduta in circa 3 milioni di unità) e nel 2005 fu anche la seconda Toyota ibrida, in contemporanea con la Lexus RX, l’auto con la quale ha lungamente condiviso sia il pianale sia il sistema di propulsione con motore V6.

Dal 2019, anno nel quale è stata presentata la quarta generazione, non è più così perché la nuova Highlander è basata sulla piattaforma GA-K, la stessa della RAV4 e ha anche lo stesso sistema ibrido con motore 4 cilindri 2.5, ma con potenza portata a 244 cv e con il terzo motore elettrico posteriore di serie in modo da avere la trazione integrale. Per il mercato nordamericano c’è anche la versione con motore V6 3.5 da 295 cv, cambio ad 8 rapporti con trazione anteriore o integrale di tipo meccanico.

Il sistema ibrido impiega una batteria al NiMh posizionata sotto la seconda fila di sedili e i consumi dichiarati sono di 5,2 litri/100 km (NEDC) o di 6,6 litri/100 km (WLTP) con emissioni di CO2 rispettivamente di 117 g/km e 146 g/km. Secondo le normative statunitensi (EPA) il vantaggio rispetto alla precedente Highlander ibrida è del 24%. Il guidatore potrà selezionare 4 modalità di guida (Eco, Normal, Sport e Trail) e scegliere anche di far marciare l’auto in elettrico, se lo stato di carica della batteria lo consente.

La Highlander è larga 1,93 metri, alta 1,73 e ha un passo di 2,85 metri che permette di avere un grande spazio al suo interno, sufficiente per ospitare fino a 7 persone su 3 file e un bagagliaio che, viaggiando in 5, ha una capacità di 658 litri, più un vano sotto il piano di carico, e arriva fino a 1.909 litri abbattendo la seconda fila di sedili. Quest’ultima ha anche la possibilità di essere traslata per 18 cm modulando così la ripartizione dello spazio. Per migliorare la silenziosità, parabrezza e cristalli anteriori sono stratificati.

L’abitacolo sarà disponibile nelle tinte nero o grafite, ci sono diversi portaoggetti prese di ricarica USB per prima e seconda fila di sedili e c’è anche la piastra per la ricarica wireless. La strumentazione comprende l’head-up display e la parte infotelematica prevede uno schermo centrale da ben 12,3 pollici per il sistema in grado di specchiare sia dispositivi Android sia iOS. Ci sono anche i sedili ventilati e, così come la RAV4, lo specchietto interno che può essere commutato da normale a digitale.

La Highlander monterà cerchi da 20 pollici e avrà una dotazione di sicurezza all’altezza con gli standard offerti da Toyota su tutta la propria gamma. Il sistema anticollisione attiva non solo la frenata automatica, ma agisce anche sullo sterzo rilevando le biciclette e i pedoni, quest’ultimi anche di notte. Il cruise control adattivo gestisce anche l’arresto e la ripartenza, inoltre ci sono il riconoscimento dei segnali, l’allerta per gli angoli ciechi, il mantenimento attivo della corsa e i fari con abbaglianti a commutazione automatica.

Per il listino, la gamma e la commercializzazione presso i concessionari bisognerà però ancora aspettare l’inizio del 2021. Per i prezzi dunque è ancora presto, ma considerato che la RAV4 con la trazione integrale parte da 38.900 euro, che negli USA la differenza di prezzo è di circa 7mila dollari e che la Highlander avrà un allestimento di base più ricco, si può immaginare che non saremo distanti dai 50mila euro.