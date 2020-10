Toyota Hilux, nuovo design e motore da 2,8 litri con 204 cv. Invincible, la versione top di gamma, offre livello premium

ROMA - Toyota alza il velo sul nuovo Hilux, il modello storico che dal 1968 rappresenta un punto di riferimento nel segmento dei pick-up. Da fine novembre nelle concessionarie, l'ottava generazione del modello combina un innovativo design, un propulsore da 2,8 litri da 204 cv, che affiancherà la versione 2.4 litri, migliori prestazioni sia su strada che fuori strada con un maggiore comfort, equipaggiamenti aggiornati e un'ampia gamma di versioni per tutte le esigenze dei clienti pick-up.

La nuova versione top di gamma Invincible offre ai clienti uno stile su misura e qualità di livello premium, senza sacrificare la leggendaria qualità, durata e affidabilità che hanno reso Hilux un pick-up di successo in tutto il mondo.

Il nuovo modello andrà a rafforzare l'offensiva di prodotto del nuovo brand Toyota dedicato ai veicoli commerciali, il Toyota Professional. Lungo 5.325 mm, largo 1.900 mm, alto 1.815 mm, il nuovo Hilux Double Cab è 5 mm più corto del suo predecessore. E con una lunghezza del pianale di carico compresa tra 1555 e 2350 mm a seconda della tipologia della cabina, il carico utile di una tonnellata del nuovo Hilux e la capacità di traino di 3,5 tonnellate sono stati ora estesi a tutti i tipi di carrozzeria a trazione integrale: Single Cab, Extra Cab e Double Cab.

Il frontale del nuovo Hilux è stato completamente ridisegnato grazie ad una più evidente griglia tridimensionale mentre gli interni sono caratterizzati dal nuovo design del quadro strumenti e dal nuovo schermo di infotainment da 8'' posizionato sulla console centrale che adotta pulsanti e manopole per una migliore operatività in tutte le condizioni di guida. Il sistema multimediale è stato migliorato e incorpora sia Apple CarPlay che Android Auto per la smartphone integration.

Il nuovo Hilux si aggiorna inoltre con l'ultima evoluzione del Toyota Safety Sense, andando ad elevare il livello di sicurezza aggiungendo la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento notturno dei pedoni, nonché diurno dei ciclisti; il Cruise Control Adattivo Full Range ed il Lane Trace Assist che controlla lo sterzo e riesce a mantenere la vettura perfettamente al centro della corsia. Il prezzo di lancio sarà a partire da 17.950 euro (IVA e M.S.S. esclusi) per la versione Hilux 2.4D Single Cab Active 4X2 in caso di permuta o rottamazione.