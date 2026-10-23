Toyota Land Cruiser, arriva la 75th Anniversary Special Edition. È ispirata al 4x4 del 1951

Toyota festeggia il 75mo compleanno dalla presentazione dell'iconico fuoristrada Land Cruiser con la serie 75th Anniversary Special Edition: Si tratta di una produzione limitata a soili 75 esemplari che riprendono gli stilemi del modello originario e che vengono proposti solo in Germania a partire da 84.750 euro. L'iniziativa è opera di Toyota Deutschland che ha realizzato in Germania questo speciale allestimento partendo dal modello attuale Land Cruiser 250. Ma, come segnalano i media specializzati, l'esclusività di questo fuoristrada celebrativo ha già stimolato l'interesse dei collezionisti che proprio partendo dalle concessionarie tedesche faranno arrivare la Land Cruiser 75th Anniversary Special Edition nei più remoti angoli del mondo.

Al riguardo va ricordato che la prima serie del Toyota Land Cruiser, quella lanciata nell'agosto del 1951 - come prototipo per soddisfare le esigenze della Riserva della Polizia Nazionale giapponese - ha negli ultimi anni visto crescere il valore degli esemplari in condizioni generali da 'concorso', tanto che diversi esemplari hanno raggiungendo cifre a sei zeri nelle aste più prestigiose del mondo come RM Sotheby's e Bring a Trailer.

Una Toyota Land Cruiser FZJ80 del 1997 (con 7.500 km percorsi) ad esempio, è passata di mano per il valore record di 170.000 dollari, mentre le Land Cruiser FJ40 prodotte tra il 1960 e il 1984 - a patto che siano in condizioni impeccabili superano regolarmente i 60.000 - 80.000 dollari, valori che nel caso di restauri maniacali toccano picchi superiori ai 130.000 dollari. La nuova 75th Anniversary Special Edition, appena annunciata, si basa sul modello di serie Toyota Land Cruiser 250, commercializzato in alcuni mercati anche Land Cruiser Prado. Sono numerosi i dettagli che renderanno speciale questa versione celebrativa, riprendendo altre serie speciali. Nel frontale spiccano i fari rotondi in stile rétro, già presenti sulla variante 1958 destinata al mercato statunitense. Il veicolo è dotato di cerchi da 18 pollici con finitura scura ed è disponibile in sette colorazioni: Smossi Blue (esclusiva per questo modello), Aura Black, Avantgarde Bronze, Dark Grey, Sand, Platinum White e Super White.

Nata per essere destinata al mercato tedesco, la 75th Anniversary Special Edition è equipaggiata con un motore turbodiesel da 2,8 litri, abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 Volt. La potenza complessiva è di 202 Cv con 500 Nm di coppia, trasmessi alle quattro ruote tramite un cambio automatico a otto rapporti. L'allestimento della variante celebrativa include di serie un differenziale a slittamento limitato, un sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice e un monitor multi-terreno,. Gli interni della Toyota Land Cruiser 75th Anniversary Special Edition Al momento, la Land Cruiser 75h Anniversari Special Edition è stata annunciata esclusivamente per il mercato tedesco Ricordiamo che il 4ž4 Toyota del 1951 (che sarebbe poi diventato Land Cruiser ) debuttò nel 1951 ispirandosi all'architettura della iconica Jeep tanto che venne presentata con il nome di Jeep BJ pur non avendo legami con la Casa costruttrice americana.

Come dettagliano le cronache dell'epoca il telaio del nuovo fuoristrada Toyota studiato per la Polizia (che preferì però il modello proposto da Mitsubishi) era una versione modificata del camion leggero Toyota SB con un propulsore - il collaudato 6 cilindri Type B - ereditato dai camion pesanti del marchio. Nel 1953 il nuovo proprietario del Jeep, la Kaiser Motors (che l'aveva rilevata dalla Willys-Overland Motor Company) decise di affrontare il problema della denominazione Jeep BJ. E nel 1954, quando Toyota lanciò la versione per i privati del nuovo fuoristrada per non dar seguito alla controversia legale - su suggerimento di Hanji Umehara, all'epoca direttore tecnico di Toyota - venne scelto il nome Land Cruiser.