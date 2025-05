Nuova Corolla Cross abbina efficienza ibrida e design moderno. L'evoluzione continua per il Suv Toyota

Tecnologia avanzata, efficienza ibrida e un design moderno con un autentico carattere da suv. Sono queste le caratteristiche di nuova Corolla Cross, un modello che dalla sua introduzione nel 1966 conta oltre 55 milioni di esemplari messi su strada, che ne fanno l'auto più venduta al mondo e un punto di riferimento per l'affidabilità. In arrivo presso le concessionarie europee a partire dall'estate, sarà declinata anche nella versione GR Sport che debutterà più avanti, nel corso dell'autunno. Nuova Corolla Cross è all'altezza di questa illustre eredità grazie alla sua praticità pensata per le famiglie, alla tecnologia avanzata - compreso il sistema ibrido di quinta generazione di Toyota, un elemento fondamentale fin dal lancio del modello nel 2022 - e alle funzioni di sicurezza Toyota T-Mate. Con un look ancora più raffinato e distintivo, in grado di soddisfare le preferenze dei clienti europei, nuova Corolla Cross si distingue per una griglia anteriore a nido d'ape che non solo dà un'impressione elegante e sofisticata, ma contribuisce anche a migliorare il flusso d'aria verso il motore.

La nuova tecnologia degli abbaglianti adattivi (AHS) sull'allestimento Premium garantisce una visibilità ottimale, mentre una linea luminosa a LED sulla calandra illumina uniformemente tutto il frontale. I fari posteriori ridisegnati sono dotati di alette che contribuiscono alla stabilità e al controllo del veicolo migliorando le prestazioni aerodinamiche. All'interno, un design moderno e rinnovato prevede un nuovo pomello del cambio e una console centrale più grande, che porta aggiornamenti pratici come un'area aggiuntiva per riporre lo smartphone, un vano portaoggetti scorrevole e un design rivisto del porta bicchieri. La più recente tecnologia di ricarica wireless è di serie. La connettività Android e la velocità di ricarica sono state notevolmente migliorate (1,5 volte più veloci) e ora corrispondono ai livelli di Apple CarPlay. Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici sono di serie. Corolla Cross viene offerta nelle varianti Hybrid 140 o Hybrid 200, garantendo la versatilità e l'efficienza dell'ibrido con una scelta di livelli di prestazioni e offrendo un accesso pratico all'elettrificazione che completa l'approccio multi-path di Toyota verso la neutralità delle emissioni di carbonio.

Nella configurazione AWD-i con trazione integrale intelligente, Corolla Cross introduce per la prima volta in assoluto l'inedita modalità Snow Extra, progettata per aumentare la stabilità e il controllo su fondi stradali innevati. Fedele al carattere suv della Corolla Cross, la modalità Snow Extra mantiene il veicolo ben saldo in traiettoria durante fasi di accelerazione, decelerazione, frenata, curve e cambi di corsia, sfruttando il motore posteriore per prevenire lo slittamento delle ruote e garantire aderenza, offrendo al conducente un controllo intuitivo anche nelle condizioni invernali più difficili. Tra le novità più rilevanti, all'interno del suo line-up debutta per la prima volta l'allestimento GR Sport, che porta in dote una guida più reattiva, agile e coinvolgente, arricchita da dettagli estetici distintivi. I cerchi in lega neri da 19 pollici finemente lavorati, la calandra frontale dal design dedicato e il logo Toyota nero lucido conferiscono un look grintoso.

Il tutto completato dall'esclusiva livrea bicolore Storm Grey. Per l'allestimento GR Sport, l'assetto è stato rivisto con una taratura specifica delle sospensioni e una riduzione dell'altezza da terra di 10 mm, mentre la messa a punto dello sterzo elettrico e la presenza dei paddle al volante contribuiscono a una guida più coinvolgente ed emozionante. Debutta inoltre lA modalità Sport, che ottimizza la reattività in accelerazione aumentando il regime minimo del motore, garantendo una risposta più pronta all'apertura del gas. Ottimizzata anche la fase di rilascio.