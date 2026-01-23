Toyota presenta al Rallye di Monte-Carlo la GR Yaris “Sébastien Ogier 9x World Champion Edition”

In occasione della prima tappa del Campionato Mondiale Rally FIA (WRC) 2026, il Rallye Monte-Carlo, Toyota ha presentato la GR Yaris in edizione speciale «Sébastien Ogier 9x World Champion Edition», un omaggio al nono titolo del pilota francese. Con sei vittorie e dieci podio totali, Sébastien Ogier nella stagione 2025 ha conquistato il nono titolo mondiale in carriera, eguagliando «il cannibale», ovvero il leggendario pilota Sébastien Loeb. Nata dalla base della nuova GR Yaris Aero Performance, la GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition offre equipaggiamenti esclusivi che riflettono le preferenze e lo stile di guida del campione francese, che si è prestato, insieme al team Toyota Gazoo Racing, a sviluppare la vettura.

Le modalità di guida sono personalizzare e lo si comprende anche dalla denominazione: la modalità «Seb» sostituisce l'originale «Track» e utilizza una distribuzione di coppia anteriore-posteriore 40:60 privilegiando un comportamento sovrasterzante pur mantenendo un buon bilanciamento con l'anteriore. La modalità «Morizo», invece, sostituisce la «Gravel» e massimizza il controllo e le prestazioni in curva.

Limitata a 200 esemplari, di cui 100 per il mercato europeo, la nuova GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition si distingue per il nuovo Black Gravite, di derivazione dalla attività nel motorsport, dai cerchi neri opachi, da cui si intravvedono le pinze dei freni di colore blu e dalla griglia anteriore che riprende il tricolore francese. Motivo che viene ripreso anche all'interno dell'abitacolo, dove sono presenti cuciture rosse, blu e grigie. Qui a spiccare è anche il freno a mano verticale con cuciture grigie e impugnatura in pelle nonché una targhetta celebrativa ricorda i titoli vinti da Ogier.