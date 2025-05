RAV4 alza l'asticella, Il Suv Toyota cresce in efficienza e tecnologia. Ora è plug-in hybrid da 100 km in elettrico o full hybrid

Con la sesta generazione Toyota scrive una nuova pagina nella storia di successo del RAV4, il suv che dal suo lancio nel 1994 è stato venduto in tutto il mondo in oltre 15 milioni di unità. Lo fa oggi - come ha svelato in un grande evento 'multimodello' a Bruxelles - con un look radicalmente evoluto, con prestazioni migliorate anche a livello di efficienza, con una esperienza digitale ancora più avanzata e con l'introduzione (com'è d'abitudine alla Toyota) con lo sbarco di serie delle più recenti tecnologie. E' il caso della nuova piattaforma software avanzata Arene che è in grado di supportare l'ultima versione del sistema di sicurezza Toyota T-Mate e che ha permesso la prima implementazione del nuovo sistema multimediale. Che RAV4 faccia un deciso 'salto' in avanti lo si nota subito dall'inedito design esterno, moderno e robusto al tempo stesso per riflettere il suo autentico spirito da suv. Il cambiamento è sottolineato da un nuovo logo del modello, dalla grafica più decisa.

Nel frontale - imponente ma decisamente più elegante e personale - spicca il diverso approccio al trattamento della mascherina (esagoni molto evidenti, che caratterizzeranno tutti i prossimi suv di Toyota) e soprattutto con linee e forme più ordinate, un plus esaltato dalla presenza 'lieve' dei nuovi gruppi ottici. Dimensionalmente simile alla generazione uscente. RAV4 beneficia di una silhouette dinamica con i classici spigoli, che è in linea con il Dna della marca, per trasmettere - è stato sottolineato da Toyota - «solide prestazioni off-road e l'inconfondibile identità RAV4». Nuovo anche il trattamento della coda, con il logo 'sgranato' RAV4 al centro tra la fanaleria. Salendo a bordo, si apre la porta di accesso al futuro del brand, con un abitacolo completamente ridisegnato e molto più 'lineare'. Tutto è stato pensato per offrire una guida sicura e intuitiva (compreso il ricorso a molti comandi fisici) e garantire al guidatore e a tutti i passeggeri «una sensazione di spazio, confort premium e cura nei dettagli». Per chi, nell'ambito della gamma RAV4, vuole una versione dalla personalità più marcata, Toyoya propone anche il modello GR Sport, legato non solo nell'estetica al mondo Gazoo Racing.

Oltre alla mascherina nera più aggressiva e al look dinamico che è stato ottenuto allargando di 20 mm le carreggiate, RAV4 GR Sport propone ammortizzatori ad alte prestazioni, una barra posteriore irrigidita e una taratura dedicata di sospensioni e sterzo. Specifici anche i cerchi da 20 pollici, in lega leggera con finitura nera nell'esclusivo design GR Sport e un abitacolo con sedili ispirati al motorsport, inserti 'knee pad' sui fianchi console centrale, pedali in alluminio e finiture rosse in contrasto con i rivestimenti neri. RAV4 sarà disponibile nei mercati europei come plug-in hybrid da 268 o 304 Cv (a seconda che si tratti della inedita versione due ruote motrici o integrale intelligente) o full hybrid da 183 o 191 Cv, anche in questo caso legata allo schema di trazione. Una scelta, quella relativa alle versioni, che sottolinea l'approccio multi-path di Toyota verso la neutralità carbonica. Questo per offrire ai clienti una scelta di opzioni sostenibili, indipendentemente dal luogo in cui vivono o dalle loro esigenze specifiche. In questo ambito spicca anche la presenza In particolare la presenza della più recente tecnologia plug-in permette a RAV4 di raggiungere il suo massimo potenziale in efficienza e rispetto ambientale. La nuova batteria agli ioni di litio (collocata sotto al sedile posteriore) da 22,68 kWh consente un'autonomia nel test Wltp combinato in modalità elettrica di 100 km, valore sufficiente per le esigenze di guida quotidiana della maggior parte dei clienti.

Questo pacco batterie deriva dallo sviluppo di veicoli elettrici di Toyota e consente una ricarica significativamente più rapida, solo 30 minuti in DC a 50kW - passare dal 10% all'80%. Anche il 'rifronimento' di energia a casa o presso le colonnine è più rapida, grazie al nuovo caricatore AC da 11 kW, due volte più veloce della versione precedente. Nel RAV4 plug-in AWD da 304 Cv il nuovo pacco batterie si combina con un motore anteriore migliorato - che ora eroga 150 kW (+ 16 kW ) che assicurare un'accelerazione più pronta, solo 5,8 secondi nello scatto 0-100. Anche la versione full hybrid beneficia anche della più recente tecnologia Toyota. Spiccano in particolare - secondo quanto dichiarato in questa fase di pre-lancio - l'ottimizzazione della trasmissione, dell'unità di controllo della potenza (PCU), della batteria e di altri componenti, per ottenere dal motore una erogazione che garantisce accelerazioni fluide e risposte pronte e dirette alla pressione sull'acceleratore.