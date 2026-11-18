A dieci anni esatti dall'uscita di scena dalle concessionarie statunitensi, Toyota riporta in vita Scion, uno dei nomi più iconici e anticonformisti della sua storia recente. L'annuncio, arrivato durante due eventi simultanei in Michigan e Texas, segna il debutto ufficiale della nuova denominazione Scion by Toyota. L'obiettivo è conquistare il pubblico nordamericano con una filosofia che ribalta i dogmi del mercato locale: nella patria indiscussa dei maxi-SUV e dei pick-up mastodontici, la casa giapponese scommette tutto sul concetto che "piccolo è bello". Il manifesto di questa nuova era è KEI-01, un mini pick-up presentato insieme ad altri due prototipi sperimentali.

Dalla conquista dei giovani al "laboratorio di libertà". Per cogliere la portata di questo ritorno occorre fare un passo indietro. Nella sua prima vita (2003-2016), Scion era un marchio di volume nato per ringiovanire il target di Toyota, attirando i Millennials con modelli accessibili e dallo stile fuori dagli schemi — come le celebri xB, tC o la sportiva FR-S — prima di accompagnarli verso le auto tradizionali del gruppo. La seconda fase cambia completamente prospettiva. Scion non sarà più una gamma di vetture stradali convenzionali, ma un vero e proprio "freedom lab": un laboratorio dedicato a veicoli di nicchia, prodotti in volumi ridotti e altamente personalizzabili, progettati per sfruttare tutti i vantaggi della compattezza.

Dimensioni mini, massima praticità. Ispirato ai leggendari kei truck giapponesi, KEI-01 verrà assemblato negli Stati Uniti, nello stabilimento dell'Indiana, a partire dalla seconda metà del 2027 grazie a un investimento da 34 milioni di dollari. Le sue specifiche sfidano apertamente gli standard a stelle e strisce: Dimensioni e meccanica: lungo poco più di 3,30 metri e largo meno di 1,50, monta un motore tre cilindri da 660 cc abbinato a un cambio CVT e alla trazione integrale inseribile. Omologazione LSV: rientra nella categoria federale dei veicoli a bassa velocità (Low-Speed Vehicles), con una velocità massima limitata a circa 50 km/h.

Negli USA questi mezzi non possono circolare su autostrade o superstrade (Interstate) e, non essendo soggetti ai crash test delle auto tradizionali, sono privi di airbag. In compenso, offrono consumi irrisori e un regime fiscale agevolato. Dotazioni: nonostante gli ingombri minimi, dispone di cabina chiusa climatizzata, sedili reclinabili, cassone ribaltabile su tre lati e una portata utile di circa 270 kg. Pensato non per sostituire l'auto principale nei lunghi viaggi, ma per la mobilità locale e le grandi aree private, KEI-01 si candida come mezzo ideale per piccole imprese, aziende agricole, campus universitari, municipalità e tempo libero.

Una provocazione culturale e due nuovi concept. Più che una semplice mossa commerciale, quella di Toyota è una sfida culturale: dimostrare che, in un mercato dove i pick-up full-size sono uno status symbol, ridurre le dimensioni non significa rinunciare alla robustezza o alla capacità di lavoro, ma tagliare costi e ingombri superflui. Accanto al mini-truck, la casa giapponese ha svelato altre due declinazioni di questo spirito esplorativo: il concept SxS, un fuoristrada side-by-side per l'avventura estrema spinto da un motore ibrido turbo da oltre 300 CV (con modalità elettrica silenziosa), e il prototipo BKE, dedicato alla micromobilità personale all'aria aperta.