Toyota svela Sora, nuovo autobus a idrogeno. Bus a celle a combustibile supera 300 km di autonomia

Toyota ha presentato il nuovo Sora, autobus di linea alimentato a idrogeno e sviluppato insieme a Isuzu nell'ambito delle attività per la realizzazione di mezzi a emissioni zero. Il nuovo modello combina la piattaforma per autobus elettrici a batteria full-flat di Isuzu con il sistema a celle a combustibile di Toyota. Toyota considera l'idrogeno una delle tecnologie per la transizione verso la neutralità carbonica e dal 2019 la casa giapponese fornisce sistemi fuel cell per applicazioni che comprendono autobus, treni e generatori stazionari.

A fine settembre 2026 erano oltre 3.500 i sistemi forniti a più di 100 clienti nel mondo. Il nuovo Sora evolve il modello introdotto nel 2018, mantenendo la tecnologia fuel cell ma intervenendo su efficienza, autonomia e funzionalità. Grazie a un utilizzo più efficiente della cella a combustibile e di una batteria di maggiore capacità, la capacità complessiva dei serbatoi di idrogeno è stata ridotta di circa il 20%, mentre l'autonomia è aumentata di circa 100 km, superando i 300 km secondo le misurazioni Toyota.

Il sistema utilizza una nuova unità fuel cell compatta destinata ai veicoli commerciali, con maggiore potenza e durata. È stato inoltre sviluppato un nuovo serbatoio di idrogeno di grande capacità. Il sistema è installato sul tetto del veicolo, soluzione che secondo Toyota facilita le operazioni di manutenzione da parte dei gestori del servizio. Sul fronte della sicurezza, il nuovo Sora dispone dell'Emergency Driver Stop System, collegato al Driver Status Monitor.

In caso di rilevamento di un problema al conducente, il sistema può decelerare e arrestare automaticamente il veicolo, inserendo quindi il freno di stazionamento anche in presenza di una pendenza. È inoltre previsto un sistema di monitoraggio dell'angolo cieco anteriore in grado di rilevare pedoni e biciclette. L'abitacolo è caratterizzato da un pavimento completamente piatto e privo di gradini, pensato per facilitare gli spostamenti dei passeggeri e l'accesso anche a persone in sedia a rotelle o con passeggini. È disponibile inoltre, come optional, un sistema di fissaggio della carrozzina azionabile con un solo comando.

Toyota propone quattro configurazioni, due per l'impiego urbano e due per quello extraurbano, con differenti disposizioni dei sedili. Il rifornimento completo di idrogeno richiede circa 10 minuti, secondo i dati di riferimento forniti da Toyota. Il nuovo autobus è inoltre predisposto per il futuro utilizzo di uno standard di rifornimento ad alta velocità che, con infrastrutture compatibili, potrebbe ridurre il tempo necessario di circa la metà. Sora può infine essere utilizzato come fonte di alimentazione di emergenza collegandolo a un'unità esterna, una funzione pensata per l'impiego durante situazioni di emergenza o calamità.