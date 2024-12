Toyota svela Urban Cruiser, il suv compatto elettrico. Due i livelli di batterie con trazione sia integrale che anteriore

Toyota, protagonista della tecnologia ibrida, rilancia sull'elettrico. Per farlo ha scelto un suv compatto battezzato Urban Cruiser (nome già utilizzato in passato), sviluppato in collaborazione con Suzuki. Due i livelli di batterie con trazione sia integrale che anteriore e una potenza complessiva che raggiunge i 135 kW (184 CV). L'introduzione di Urban Cruiser segna un altro passo importante nella strategia di Toyota che, entro il 2026, ha annunciato l'arrivo di 15 veicoli a zero emissioni nella sua gamma, inclusi sei veicoli completamente elettrici basati su una piattaforma dedicata. E, proprio Urban Cruiser si basa su un'architettura realizzata ad hoc per i veicoli elettrici e già visto il mese scorso alla presentazione di Suzuki eVitara, primo modello elettrico della casa di Hamamatsu. Le dimensioni compatte di Urban Cruiser sono leggermente più generose rispetto a quelle di Yaris Cross: lungo 4.285 mm, largo 1.800 mm, alto 1.640 mm e con un passo di 2.700 mm (+140 mm rispetto alla Yaris Cross). E la presenza su strada è enfatizzata dai cerchi con dimensioni fino a 19 pollici. Sono due i tagli di batteria disponibili: da 49 kWh e 61 kWh.

Il pacco batteria più piccolo, quello da 49 kWh, è disponibile solo per la versione a trazione anteriore e viene abbinato ad un elettromotore da 106 kW (144CV). Mentre l'accumulatore da 61 kWh è disponibile sia per la versione a trazione anteriore con motore elettrico da 128 kW (174 CV) sia per la variante a trazione integrale con potenza complessiva di 135 kW (184 CV). Tutte le versioni di Urban Cruiser sono dotate di una pompa di calore a risparmio energetico per il sistema di climatizzazione e di un sistema di preriscaldamento della batteria, azionabile manualmente, per ottimizzare le prestazioni in condizioni di freddo. Dalle prime informazioni diffuse, si apprende che all'interno dell'abitacolo è presente il cruscotto digitale da 10,25 pollici e il touchscreen da 10,1 pollici per il sistema di infotainment.

Per la ricarica domestica è stata sviluppata Toyota HomeCharge, una wallbox domestica per la ricarica. Inoltre, è disponibile l'app MyToyota, che i proprietari possono utilizzare per verificare lo stato della carica della batteria del veicolo, localizzare stazioni di ricarica convenienti e pianificare e monitorare le sessioni di ricarica. Infine, per quanto riguarda la sicurezza attiva e passiva, tutte le versioni di Urban Cruiser sono dotate di un pacchetto di sistemi di sicurezza attiva e assistenza al conducente, che aiutano a riconoscere e prevenire una vasta gamma di rischi comuni di incidente. Le caratteristiche includono un sistema di pre-collisione, cruise control adattivo, avviso di deviazione dalla corsia e assistenza al mantenimento della corsia. Un sistema di telecamera a 360 gradi offre al conducente una visione completa dell'ambiente circostante del veicolo quando si manovra su terreni accidentati o durante il parcheggio in spazi stretti.