Toyota Urban Cruiser debutta al Salone di Bruxelles. Suv elettrico ha due tagli di batteria e trazione sia anteriore che integrale

Anteprima europea al Salone dell'auto di Bruxelles 2025 per Toyota Urban Cruiser, il suv elettrico della casa giapponese che si presenta con due tagli di batteria e con trazione sia anteriore che integrale. Il suv compatto s'inserisce in uno dei segmento più competitivi e in crescita del mercato automobilistico europeo, quello dei B-Suv, andando ad affiancare Yaris Cross, di cui è leggermente più grande (+140 mm) con i suoi 4,28 metri di lunghezza. Il design degli esterni riprende lo stile Urban Tech, con il frontale caratterizzato dall'«hammer head» e dai fari sottili, elementi distintivi della nuova generazione dei modelli Toyota, mentre i montanti posteriori uniti da una barra luminosa conferiscono un'aspetto robusto al veicolo.

Dando uno sguardo all'interno dell'abitacolo, il conducente può contare su un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display multimediale da 10,1 pollici integrati in plancia e quest'ultimo dotato dei protocolli Apple CarPlay e Android Auto. Il suv Urban Cruiser è costruito sulla nuova piattaforma Toyota dedicata ai veicoli elettrici che si distingue, tra l'altro, per offrire un abitacolo spazioso con protezione integrata per le parti ad alto voltaggio del veicolo. Il design della struttura elimina la necessità di traverse nel pavimento, liberando più spazio per ospitare la batteria, quest'ultima con tecnologia al litio-ferro-fosfato.

Sono due i tagli di batteria disponibili al momento del lancio: da 49 kWh abbinata a un motore da 144 CV (106 kW) e con trazione anteriore. Mentre l'accumulatore da 61 kWh è disponibile sia per la versione a trazione anteriore che integrale. Nel primo caso è abbinata ad un elettromotore da 174 CV (128 kW) e nel secondo da 184 CV (135 kW). L'equipaggiamento di serie prevede una gamma di funzioni avanzate di sicurezza attiva e assistenza alla guida progettati per riconoscere e prevenire una vasta gamma di rischi comuni di incidente.