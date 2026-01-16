Yaris MY26, come cambia il modello di successo di Toyota. In evidenza stile evoluto e più tecnologia

Toyota Yaris si aggiorna con il MY26 che introduce nuove denominazioni degli allestimenti e dotazioni tecnologiche avanzate. Il prezzo di listino (al netto di sconti) parte da 24.750 euro, gli ordini sono già aperti e l'inizio della produzione è fissato per il mese di marzo. Giunta alla quarta generazione, Yaris MY26 esalta e aggiorna il Dna distintivo del modello che, dal 1999, si caratterizza per stile e innovazione tecnologica. Da ricordare, infatti, che, oltre ad aprire a nuove tecnologie nel suo segmento, è stata la prima auto compatta costruita sulla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture.

Il MY26 di Yaris introduce una novità strategica, ovvero la nuova denominazione degli allestimenti che sarà composta da Yaris, Icon, Premium e GR Sport. Per il costruttore, centrale nell'offerta sarà la versione Icon, che verrà equipaggiata con tecnologie inedite, tra cui: Smart Entry e Push Button, Wireless Charger, Ambient Light e sistema audio dotato di 6 speaker. Gli aggiornamenti riguardano anche lo stile, con i nuovi cerchi in lega da 17 pollici con dadi in cromo scuro per un aspetto più audace. Mentre la gamma dei colori di carrozzeria verrà arricchita con il Celestite Grey e con il bi tone Everest Green e Black, solo su configurazione Premium. All'interno, i sedili hanno una forma più sportiva, tessuti migliorati e un elegante motivo di cuciture grigie.

Sul fronte sicurezza, il pacchetto T-Mate, che include i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, viene ora abbinato al Driver Monitor Camera, ovvero un sistema evoluto che, grazie a una telecamera dedicata, monitora costantemente l'attenzione del guidatore, rilevando eventuali segnali di stanchezza o distrazione.