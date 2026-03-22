Tribe Edition in anteprima, al volante della Cupra con scelte di "innovazione sostenibile" su materiali e finiture

MADRID – Non solo Raval. Nel fine settimana della Formula E sul quale Cupra ha investito per anticipare il lancio della nuova elettrica urbana, il costruttore spagnolo ha fatto anche provare in anteprima, almeno per l'Italia, la nuova versione Tribe Edition della gamma Leon, anche Sportstourer, Formentor e Terramar. La serie limitata riguarda i modelli ad alimentazione convenzionale esaltati da scelte di “innovazione sostenibile”, oltre che esteticamente un po' più... estreme. Al volante della declinazione familiare della Leon Tribe Edition ci si muove agevolmente anche nel traffico, sorprendente scorrevole, di Madrid: per via delle linee e anche delle tinte, sembra più lunga e aggressiva di quanto non sia in realtà (4,66 metri). Dal punto di vista meccanico, indipendentemente dalla motorizzazione, il modello non presenta alcuna differenza dal resto dell'offerta e continua a farsi apprezzare per lo spazio interno.

Dove le nuove superfici, i materiali e le finiture sono stati «ripensati per offrire un’esperienza autentica e di alto livello rafforzando l’impegno di Cupra nell’integrare sostenibilità e design in ogni dettaglio». Con la Tribe Edition, in realtà, ha ragionato sui materiali anche per gli esterni, a cominciare dai cerchi. Che sulla Leon Sportstourer sono da 19'' con un design dedicato e che sono realizzati con un 20% di materiali riciclati. Anche il paraurti anteriore con spoiler contiene la stessa percentuale di plastica riciclata: «È un approccio più equilibrato alla mobilità», insiste il costruttore, che vuole dimostrare che si possono offrire anche auto seducenti con maggiore rispetto per l'ambiente.

Un ulteriore esempio sono sia la nuova vernice verde Sulphur di Manckiewicz, formulata con il 15% di materiale a base biologica, sia l'integrazione al 30% di materiali “circolari” nelle plastiche delle finiture dell'abitacolo. Con la Tribe Edition, Cupra introduce anche la produzione additiva, ossia la lavorazione a maglia 3D utilizzata per i sedili avvolgenti, la cui zona centrale è realizzata con tessuti di materiale riciclato al 100%. Al volante, verosimilmente soprattutto nei viaggi più lunghi, si apprezza questa evoluzione, perché la percezione è di sedute più confortevoli e "rilassanti", anche se il tunnel centrale continua ad essere un pizzico troppo “invadente”. La stessa tecnica impiegata dalla macchina che li “cuce” è controllata da un computer per creare il materiale «nella sua forma tridimensionale, eliminando la necessità di tagliare»: il risultato è l'azzeramento dello spreco di materiale.

La Leon (e la Formentor) è disponibile sia in Magnetic Tech Matt sia in Midnight Black (la soluzione cromatica di serie) sia in Manganese Matt, l'inedito colore peraltro a listino per tutti i modelli Tribe Edition (il Century Bronze Matt è esclusivo per la Terramar). Esteticamente la gamma si distingue anche per i loghi Cupra in cromatura scura nella parte anteriore e posteriore (il ramato del marchio viene insomma sacrificato), insieme alla scritta posteriore.

Le motorizzazioni della Tribe Edition sono le stesse del resto della gamma e includono opzioni a trazione anteriore o integrale, con motori da 1.5 o 2.0 litri a benzina, gasolio, myld hybrid e plug-in, con potenze comprese tra i 150 e i 333 Cv e cambio manuale o trasmissione automatica. Per la serie limitata occorre ragionare con un sovrapprezzo di circa 2.700 euro, che però include anche una serie di dotazioni tecnologiche aggiuntive: dal sistema di acceso senza chiave alla videocamera posteriore, dall'antifurto ai citati sedili anteriori avvolgenti, ma anche riscaldabili e regolabili elettricamente e con funzione memory, dalla pedaliera in Dark Alluminium al cavo di ricarica Mode 3 (nel caso si opti per la variante e-Hybrid da 1.5 litri). La Leon Sportstourer Tribe Edition è a listino a partire da 37.850 (la Leon d'ingresso costa 36.100 euro.