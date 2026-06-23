“Una Fiat per tutti”: le nuove 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e 600 Turbo 100. E la Grizzly è attesa entro fine anno

"Una Fiat per tutti" recita l'ambizioso claim di lancio che, aspettando la Grizzly in arrivo entro l'anno, sfoggia un range già competitivo di modelli per ogni gusto, sei con prezzi contenuti sotto i 20mila euro. "Siamo il brand non cinese che dall'inizio del 2026 è cresciuto di più – spiega il responsabile Fiat Europa, Gaetano Thorel – e nei primi 5 mesi abbiamo venduto globalmente mezzo milione di vetture, confermandoci leader dell'urban mobility. La quota dei clienti privati, che ha raggiunto i 4,45%, è particolarmente significativa. Fiat ha enormi potenzialità, non a caso è il primo brand di Stellantis per volumi globali. Il segreto è dare ai clienti ciò che vogliono e di cui hanno bisogno". Il manager si dichiara ottimista per la scalata ai vertici del segmento della Grande Panda e anche per l'intera gamma 500 Hybrid: "Arriveremo a 80mila unità prodotte a Mirafiori entro dicembre? Io credo di sì".

La sfida continua. In rampa di lancio ci sono ora due novità: la serie speciale 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la 600 Turbo 100, due modelli complementari che completano le rispettive gamme. Sede dell'evento è "Stellantis &You Torino", la flagship commerciale del gruppo (nata da un'idea di Sergio Marchionne per "spalancare alla città le porte della fabbrica") che celebra vent'anni di attività ed è capostipite di un network capillare gestito da Luca Napolitano: 159 siti in in 10 paesi chiave che si aggiungono ai 40 hub per i ricambi.

Dolcevita è un richiamo forte all'Italia godereccia degli anni Sessanta, che scopriva il benessere e metteva in vetrina la propria allegria per attrarre star internazionali. Quel marchio accompagna ora un'altra icona dell'Italia che piace. La 500, solo nella versione Cabrio, si propone con un look ispirato proprio al fascino della Dolce Vita, con dettagli raffinati e un inconfondibile spirito mediterraneo.

Esternamente la 500 Hybrid Dolcevita presenta elementi di design esclusivi come le calotte degli specchietti retrovisori cromate, un badge laterale con il logo, nuovi cerchi in lega da 16" diamantati, una capote in tessuto blu e fari full Led. All'interno spiccano i sedili in tessuto Pieds de poule e vinile con logo 500 ricamato, autoradio Dab da 10,25", climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. La serie speciale Dolcevita ha un listino di 25.200 euro, ma viene offerta in promozione (con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services) a 19.950 euro. Disponibile anche la variante 500 Hybrid 3+1 caratterizzata da una piccola portiera posteriore sul lato passeggero che semplifica l’accesso alla seconda fila.

Seconda novità estiva in casa Fiat è l'erede di un'altra icona degli anni eroici: la 600. In gamma arriva la versione entry level con motore Turbo benzina (non elettrificato) associato al cambio manuale a 6 marce. La nuova motorizzazione affianca l'elettrica e la ibrida già presenti. Il cuore della 600 benzina è il motore 3 cilindri Turbo di 1.199 cc che eroga una potenza massima di 101 cv a 5.500 giri/min e si fa apprezzare per efficienza e reattività, con una coppia massima di 205 Nm a partire da 1.750 giri/min. Il turbocompressore a geometria variabile ottimizza la risposta del motore a bassi regimi, facilitando la guida urbana e i sorpassi. Il consumo e il controllo emissioni per il motore Turbo 100 sono garantiti da un sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), da un sistema di fasatura valvole che riduce l'attrito interno, oltre a un funzionamento basato sul ciclo Miller con alto rapporto di compressione, che migliora l'efficienza termica della combustione.

Il cambio è manuale a 6 marce, preciso e in posizione ergonomica. Perché il ritorno alla trasmissione manuale? Sicuramente per ridurre un po' i costi di produzione. "Ma un sondaggio ci ha rivelato che il 52% dei clienti predilige ancora questa soluzione", fa notare Alessio Scutari, managing director Fiat Italia. "E il 37% dei clienti non sceglie l'elettrificazione". Questa 600 con turbo da 100 cv è dunque concepita "su misura". Si guida con piacere, disponibile con tutti gli allestimenti (Pop, Icon, Business, La Prima e Sport).