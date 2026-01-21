Urban Cruiser Ebella, il crossover elettrico di Toyota per l'India. Look robusto, powertrain da 144 o 174 cv e 540 km di autonomia

Toyota ha aperto le prenotazioni in India della nuova Urban Cruiser Ebella, un crossover 100% elettrico derivato dal concept Urban Suv, disponibile con due batterie al litio ferro fosfato dalla capacità, rispettivamente, di 49 kWh e 61 kWh, per un'autonomia che può arrivare da 440 a 543 chilometri con una singola carica. Le dimensioni sono quelle di un B-Suv, con una lunghezza di circa 4,28 metri, una larghezza di 1,80 metri ed un'altezza di 1,64 metri, mentre il design Urban Tech è reso robusto e muscoloso da un cofano motore con nervature pronunciate che vanno a sottolineare l'andamento dei gruppi ottici, di protezioni che diventano più importanti nella parte bassa delle portiere e dei passaruota larghi e squadrati.

Le maniglie posteriori annegate nei montanti, inoltre, creano un effetto coupé che dà slancio all'insieme. Completano il quadro estetico i cerchi da 18 pollici e la possibilità di avere livree bicolore. Una soluzione, quella della doppia colorazione, utilizzata anche nell'abitacolo, che offre spazio a 5 persone, sedute anteriori ventilate, un impianto audio JBL premium, due schermi da 10,25 e 10,1 pollici per strumentazione digitale ed infotainment, uniti in un corpo unico, e la compatibilità in wireless con Apple CarPlay ed Android Auto. Sotto pelle, il powertrain elettrico eroga circa 144 CV per la versione con accumulatore da 49 kWh e circa 174 CV con quello da 61 kWh, mentre la coppia massima è sempre di 189 Nm e viene erogata attraverso le ruote anteriori.

Raffinato lo schema delle sospensioni posteriori, che sono multilink, mentre il corredo di aiuti alla guida integra tutti gli ADAS per una guida autonoma di secondo livello, oltre alla telecamera che offre una visuale della vettura a 360° gradi. Disponibile in 5 colori monotono ed in 4 livree bitono, la Urban Cruiser Ebella offre una garanzia di 8 anni sulla batteria ed i prezzi saranno annunciati a breve.