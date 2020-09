Urus Graphite Capsule, il Super Suv Lamborghini è ancora più esclusivo. Colori opachi e finiture al top per gli interni

SANT'AGATA - Nasce Urus Graphite Capsule, una collezione di nuovi colori e finiture per il Super SUV della Lamborghini Automobili. Urus Graphite Capsule si distinge per i nuovi quattro colori opachi per l'esterno: il Bianco Monocerus, il Nero Noctis e le due tonalità di grigio Nimbus e Keres, che ritroviamo anche nei componenti inferiori frontali e posteriori della vettura, così come nelle soglie laterali. Tonalità brillanti e più vivaci come l'Arancio Leonis, l'Arancio Dryope, il Giallo Taurus e il Verde Scandal, valorizzano invece le linee distintive dello splitter frontale, degli inserti porta e dello spoiler posteriore della Urus, rendendola ancora più riconoscibile e accattivante. Anche i cerchi Taigete da 23", in esclusiva per la Graphite Capsule, riprendono queste nuances brillanti, mentre nella parte posteriore il terminale di scarico sfoggia una finitura cromata nera dedicata. La Urus Graphite Capsule porta il potenziale di personalizzazione a un livello superiore, proponendo oltre 16 diverse combinazioni di colore per soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti.

Gli interni offrono finiture in alluminio scuro anodizzato per il quadro strumenti e i pannelli delle porte, oltre che nuovi inserti in fibra di carbonio opaca. I sedili in Alcantara ventilati, recentemente introdotti con la Pearl Capsule, sono un optional esclusivo disponibile solo per la Urus Graphite Capsule. "La nuova Graphite Capsule - afferma Giovanni Perosino, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini - conferma nuovamente l'inimitabile versatilità di Lamborghini Urus e la sua natura di Super SUV: i suoi colori e il suo stile si adattano a qualsiasi contesto e ambiente, dove le elevate prestazioni si combinano al lifestyle".