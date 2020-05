UX 300e, anche per Lexus inizia l'era del “full electric”. Il Suv compatto garantisce un'autonomia di 300 km

MILANO - La classe non è acqua. E quando ci si chiama Lexus impone di non derogare mai dal perseguimento dell'eccellenza qualitativa e tecnologica che ne ha scandito l'azione fina dalla nascita, nel 1989. Una filosofia che in parte spiega come mai il marchio di lusso del gruppo Toyota entri solo oggi nel mondo dell'elettrico puro in cui molti competitor sono presenti da tempo.

Un apparente ritardo, tanto più sorprendente per il primo costruttore premium a credere senza riserve nella propulsione ibrida che oggi in molti mercati, Italia compresa, caratterizza la totalità del suo listino. In realtà proprio l'esperienza maturata in 15 anni di «pratica» ibrida, costellati da 1,7 milioni di unità prodotte, ha fornito la base tecnologica per lo sviluppo dell'UX 300e, la declinazione 100% elettrica del Suv più compatto – è lungo 4,5 metri – della famiglia.

Il know how del brand giapponese trova espressione per esempio nella batteria agli ioni di litio ad alta capacità (54,3 kWh) di nuova concezione, capace di garantire un'autonomia di 300 km nel ciclo di prova Wltp e coperta da 10 anni (o un milione di km) di garanzia del costruttore che dimostra così concretamente la sua fiducia nella qualità e affidabilità di un componente fondamentale, il cui funzionamento è ottimizzato da soluzioni evolute come il monitoraggio costante di ognuna delle 288 celle della batteria che, posizionata sotto il pianale e sotto i sedili posteriori, concorre ad abbassare il baricentro della vettura senza penalizzare la capacità di carico che è lecito attendersi da un Suv urbano.

Altrettanto innovativa e influente sulla funzionalità del sistema è la trasmissione ultracompatta di precisione (a sua volta coperta da una garanzia di 5 anni o 100.000 km) che combina prestazioni elevate e bassi livelli di rumorosità, integrandosi alla perfezione con il moto-generatore da 204 cv connesso alle ruote anteriori che spinge l'UX 300e fino alla velocità massima di 160 km orari. I 7,5 secondi necessari per raggiungere i 100 km all'ora con partenza da fermo testimoniano di un'accelerazione resa fluida e istantanea dall'immediata disponibilità della coppia massima che rappresenta una delle caratteristiche di guida più piacevoli dei motori elettrici.

Prodotto nella stabilimento giapponese di Kyushu che sforna l'intera gamma full-hybrid del brand, l'UX 300e Lexus è atteso entro la fine dell'anno sui più importanti mercati europei con un listino ovviamente ancora da definire.