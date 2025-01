Vantage Roadster, la decappottabile Aston Martin da 665 cv. Prestazioni da brividi e tecnologia d'avanguardia

Si chiama Vantage Roadster, la decappottabile Aston Martin compagna di scuderia della Vantage Coupé. Alimentata dal motore Aston Martin V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 665 CV/800 Nm, la versione Vantage Roadster - le cui consegne partiranno nel secondo trimestre dell'anno - offre tutte le prestazioni, le sensazioni dinamiche e l'emozione della coupé, con più libertà e brividi per gli appassionati di automobilismo all'aria aperta. La Vantage Roadster eleva ad un nuovo livello di emozione la precedente esperienza di guida, incrementando il fenomenale fascino di quest'auto sportiva in puro stile britannico. La nuova Vantage Roadster è stata progettata per offrire tutto lo stile, il senso di libertà e l'avventura che definiscono le cabriolet, ma senza le limitazioni tradizionalmente insite nel loro design. Rispetto alla precedente Vantage Roadster, il motore biturbo V8 da 4,0 litri, realizzato su misura da Aston Martin, ha visto aumentare la potenza e la coppia di ben 155 CV e 115 Nm grazie a turbocompressori più grandi, profili degli alberi a camme rivisti e un rapporto di compressione ottimizzato.

La Vantage Roadster combina prestazioni elevate (da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, velocità massima di 202 km/h) e tecnologia all'avanguardia nella classica configurazione con motore anteriore e trazione posteriore, adorata da chi ama guidare. Grazie al tetto retrattile, gli occupanti possono sentire ancora di più il rombo del V8 che si sprigiona sotto il cofano e i terminali di scarico della Vantage. L'aderenza necessaria è fornita da pneumatici Michelin Pilot Sport S 5, appositamente sviluppati da Michelin e messi a punto da Aston Martin con una mescola adattata ai requisiti specifici della Vantage. Tutto questo è supportato da un'architettura elettronica che utilizza sensori a sei assi, in grado di creare una panoramica dettagliata di come si sta comportando l'auto, consentendo al sistema ESP di adottare le impostazioni ottimali sia per le condizioni stradali che per lo stile di guida dell'auto. Inoltre, la Vantage Roadster riprende l'innovativo sistema Advanced Traction Control della Vantage Coupé, consentendo al guidatore di scegliere una delle otto impostazioni per il controllo della trazione; l'impostazione predefinita di cinque è ottimizzata per ottenere i giri più veloci e puliti. Il tetto della Vantage Roadster può essere aperto o chiuso fino a 50 km/h di velocità, e l'intera operazione di ripiegamento del tetto richiede solo 6,8 secondi: si tratta del meccanismo più veloce attualmente sul mercato.

Anche la struttura del roll-over è stata ottimizzata per essere il più resistente e leggera possibile. Il design infine resta fedele ai canoni di bellezza e impatto visivo della Vantage Coupé, con una tela spettacolare per creare un bolide sportivo, sono stati aggiunti tre nuovi colori di vernice: Iridescent Sapphire, Satin Iridescent Sapphire e Bronze Flare, mentre il tetto della Vantage Roadster può essere scelto in nero, rosso, blu o nero e argento. Per esaltare ulteriormente il carattere sportivo della vettura, è possibile applicare una selezione di livree verniciate in una scelta di 21 colori complementari. Sono disponibili quattro modelli di cerchi da 21 pollici, in una gamma di finiture, dietro i quali è possibile vedere una delle sette diverse scelte di colore delle pinze dei freni. La Vantage Roadster, come la sua controparte Coupé, è l'ultimo modello dotato dell'infotainment di nuova generazione di Aston Martin e vanta di serie il sistema audio Aston Martin 390w a 11 altoparlanti.