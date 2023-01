VinFast, al CES 2023 svela i dettagli delle elettriche VF6 e VF7. Il design dei crossover del Costruttore vietnamita è di Torino Design

LAS VEGAS - Al Consumer Electronics Show (Ces) 2023, il costruttore vietnamita VinFast - nuovo player mondiale con presenza e attività negli Stati Uniti e in Europa - ha annunciato le specifiche dei nuovi VF 6 e VF 7, due crossover completamente elettrici il cui stile è nato da una collaborazione in Piemonte, con la Torino Design. Nell’evento di presentazione a Las Vegas VinFast ha annunciato di avere anticipato a marzo 2023 le prenotazioni per entrambi i modelli che appartengono rispettivamente ai segmenti B e C (secondo la segmentazione Usa) della gamma completa di veicoli elettrici di alta qualità di VinFast introdotti lo scorso anno. «VinFast si impegna sempre a offrire diverse opzioni nella propria gamma - ha detto madame Le Thi Thu Thuy, vicepresidente di Vingroup e ceo di VinFast Holdings - per soddisfare le esigenze della maggior parte dei clienti, spingendo al contempo la transizione dai modelli ICE a quelli completamente elettrici». «VF 6 e VF 7 di VinFast sono modelli che combinano gli elementi di stile, tecnologia moderna e tecnologia eccezionale in un pacchetto efficiente e divertente. Credo - ha concluso la numero uno di VinFast Holdings - che questi modelli risuoneranno bene con i giovani clienti appassionati di tecnologia e di esperienze di guida entusiasmanti».

VF6 e la VF7 hanno un design elegante e sofisticato e saranno disponibili nelle versioni Eco e Plus. Il VF 6 è un veicolo completamente elettrico posizionato nel segmento dei piccoli crossover. Nella versione Eco offre un’autonomia massima a pieno carico di 400 km (Wltp) con 174 Cv di potenza e 250 Nm di coppia. La versione Plus di VF 6 ha invece un’autonomia massima con una carica completa di 380 km (Wltp) con 201 Cv e una coppia di 309 Nm. In entrambe le versione le applicazioni di infotainment in auto utilizzano un touch screen da 12,9 pollici. Il crossover VF 7 è leggermente più grande del VF 6 e ha un’autonomia massima con una carica completa di 400 km (Wltp) per la versione Eco, con una potenza di 201 Cv e 309 Nm di coppia. La versione Plus con il suo sistema AWD a 2 motori standard ha un’autonomia massima di 430 km (Wltp) e fornisce una potenza di 348 Cv con una coppia di 430 Nm. VinFastVF 7 Eco sarà inoltre dotato di un touch screen da 12,9 pollici mentre in versione Plus la dimensione dello schermo aumenterà a 15,0 pollici. Entrambi i modelli saranno dotati di funzionalità Adas di livello 2 per tutte le versioni Eco e Plus e funzionalità tecnologiche moderne - come l’assistente virtuale - creando un’esperienza esaltante per ogni viaggio. Da quando ha annunciato la sua strategia puramente elettrica meno di dodici mesi fa al Ces nel gennaio del 2022, VinFast ha introdotto dettagli di design e specifiche per quattro modelli di veicoli elettrici nei segmenti crossover e suv più popolari in America.

Questo mese, la VF 8 City Edition è stata consegnata anche ai clienti negli Stati Uniti dopo la distribuzione di settembre ai proprietari in Vietnam. Oltre ai quattro modelli di veicoli passeggeri e alle quattro varianti di e-bike nello stand VinFast Ces, i visitatori possono anche provare su strada la VF 8, usufruire del servizio VinFast Chauffeur tra il Bellagio e il Las Vegas Convention Center e sperimentare un viaggio coinvolgente che descrive in dettaglio l’ascesa alla ribalta di VinFast nel panorama automobilistico. Fondata nel 1993, Vingroup è uno dei principali conglomerati privati della regione e attualmente si concentra su tre aree principali: tecnologia e industria, servizi e impresa sociale. Torino Design è una delle principali design house private, indipendenti e italiane fondata nel 2005 da Roberto Piatti. Un team - si legge nella nota - fatto di reputazione e visione per una mobilità del futuro che più delle automobili, sia un impegno per le persone e la sostenibilità.