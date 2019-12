Volkswagen California, Bulli si rifà il trucco e diventa 6.1: nuovo frontale e più tecnologia

WOLFSBURG - E' tempo di rilancio sul mercato per il mito California che Volkswagen riporta in scena dopo un importante aggiornamento. Con nuove tecnologie, un nuovo frontale, nuove dotazioni dell'allestimento e un nuovo nome, il nuovo van della casa tedesca si chiama California 6.1. Novità a bordo: un touchscreen nella consolle sul padiglione per il comando delle funzioni camper, la plancia di nuova concezione con strumentazione digitale a richiesta, un collegamento online permanente dei sistemi di infotainment e una gamma più ricca di sistemi di assistenza. Sono disponibili tre modelli di accesso: Beach, Coast (non per il mercato italiano) e Ocean. Tutti e tre sono inoltre offerti nella versione personalizzata Edition. Nella variante Beach, importanti novità sono la mini cucina a scomparsa e le porte scorrevole su entrambi i lati del veicolo.

Le versioni Coast(non per il mercato italiano) e Ocean sono invece dotate come sempre di un blocco cucina compatto, che ha subito un aggiornamento ed è stato ottimizzato. Finora sono stati prodotti oltre 175.000 esemplari di California nelle quattro generazioni, che hanno fatto del California un modello di culto, al contempo un monovolume e un motorhome. Con un'altezza poco inferiore ai 2,0 metri, può entrare tranquillamente nella maggioranza dei parcheggi multipiano. A seconda della versione e dell'allestimento, il veicolo offre fino a sette posti a sedere ed è quindi il compagno di viaggio ideale per le famiglie. Grazie al tetto sollevabile di serie e a due zone notte (in alto e in basso), il Bulli si trasforma in un attimo da un monovolume a un motorhome.

Ora il veicolo multiuso debutta come Il segno distintivo esterno di tutti i California 6.1 è rappresentato dal nuovo frontale, per il quale i tre modelli di accesso si distinguono tra loro. Il California 6.1 può contare su efficienti motori Turbodiesel a iniezione diretta (TDI), che sviluppano tre diverse potenze: 110 CV (81 kW), 150 CV (110 kW) e 199 CV (146 kW). A partire da 150 CV (110 kW), i propulsori TDI possono essere combinati con cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e trazione integrale (4MOTION). La motorizzazione top di gamma da 199 CV (146 kW) è abbinata di serie al cambio DSG. Tutti i California 6.1 TDI soddisfano i requisiti della più recente norma sui gas di scarico Euro-6d-TEMP-EAVP-ISC.