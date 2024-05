Volkswagen California, il camper-van si rinnova più spazioso e versatile ora adotta anche l’ibrido

BERLINO – Da sempre sinonimo di libertà, di viaggi all’aria aperta e, perché no, avvenutosi, Volkswagen ha svelato il suo nuovo California. Giunto alla settima generazione e con oltre 280.000 unità vendute in tutto il mondo, il camper-van tedesco si rinnova portando a bordo, oltre la praticità di sempre e l’iconico tetto a soffietto, tanta tecnologia e un’inedita motorizzazione ibrida plug-in abbinata anche con la trazione integrale.

Volkswagen non ha toccato i capisaldi del California ma li ha migliorati rendendolo più spazioso pur mantenendo delle dimensioni esterne compatte. Lungo 5.173 mm, largo 1.941 mm, il nuovo camper-van tedesco presenta un’altezza di 1.990 mm con il tetto a soffietto richiuso, ciò consente la possibilità di entrare con tutta tranquillità anche nei parcheggi multipiano. Realizzato sulla piattaforma MQB Multivan a passo lungo, il California ha un interasse di ben 3.124 mm che si traduce in un ampio spazio a bordo e una maggiore abitabilità.

Rispetto al modello precedente, il nuovo California si distingue per le due porte scorrevoli, presenti di serie su tutte le versioni, che agevolano l’accesso sia sul lato sinistro che sul destro. Tale soluzione rende il camper-van decisamente più pratico e funzionale sia nella vita di tutti i giorni che per l’uso in campeggio. Un altro punto di svolta sono le sedute posteriori totalmente riprogettate. Abbandonata la panca unica, si è deciso di adottare sedili singoli rimovibili in modo da poter personalizzare al meglio gli spazi sia per gli occupanti che per il carico.

Non poteva mancare la cuccetta superiore accessibile tramite l’iconico tetto a soffietto manuale o elettrico, quest’ultimo offerto come optional. Una volta aperto, oltre a disporre di un letto da 2.054 X 1.137 mm, l’altezza interna passa da 1.297 mm a 2.108 mm. Il tetto a soffietto è dotato di un’ampia apertura frontale e altre due laterali, tutte dotate di zanzariere. Sul California è presente anche di una nuova centralina, installata sul montante C lato passeggero, per gestire tramite display tutte le funzioni demotiche. Inoltre la maggior parte delle funzioni possono essere controllare anche tramite l’app per smartphone.

Versatilità e flessibilità sia fuori, grazie alla tenda da sole estraibile dal lato sinistro, che a bordo come la presenza di vani, scompartimenti e prese USB. Non poteva mancare l’illuminazione LED che può essere spenta contemporaneamente con un doppio tocco su uno degli interruttori presenti nel van. Per il California sono disponibili un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, che offrono ulteriore sicurezza e comfort, come il Travel Assist che garantisce assistenza alla guida semiautomatica o la funzione di frenata del van in caso sopraggiunga un altro veicolo durante una svolta.

Saranno tre le versioni disponibili per il mercato italiano. Il California Beach, con omologazione da autovettura, è il modello base che offre sei posti a sedere e spazio per due persone per dormire nella cuccetta superiore. Il California Beach Camper, come dice il nome, è un camper a tutti gli effetti. Dotato di cinque posti e di una mini-cucina con fornello a gas a fuoco singolo, quest’ultima si trova installata nel vano di carico e, all’occorrenza, può essere estratta per essere usata anche all’aperto.

Infine il California Ocean, che rappresenta il modello di punta della gamma, è dotato di numerosi dettagli aggiuntivi. Si parte dal tessuto dei sedili Mélange Raven, realizzato in materiale riciclato, oltre alle sedute anteriori riscaldate. Il sedile del conducente può essere ruotato di 180 gradi creando spazio per il frigorifero. Presente il secondo letto pieghevole da 1.980 X 1.060 mm sito nella zona giorno che, una volta ripiegato, può essere riposto nel bagagliaio posteriore. Non mancano ulteriori vani portaoggetti, l’angolo cottura completamente riprogettato, una seconda batteria, un serbatoio dell’acqua da 28 litri, un tavolo esterno pieghevole e un’ulteriore presa da 230 V.

Tre le motorizzazioni disponibili per il Volkswagen California tutte abbinate a un cambio automatico. Oltre al diesel TDI da 150 CV, che non è disponibile per il mercato italiano, c’è anche il turbo benzina TSI da 204 CV. La vera novità è il nuovo sistema ibrido plug-in eHybrid che garantisce una potenza combinata di 245 CV e può essere abbinato alla trazione integrale 4Motion che permette di viaggiare anche con il solo motore elettrico. Quest’ultima motorizzazione consente di avere una capacità di traino di ben due tonnellate.

Oltre alle undici tonalità monocolore, il Volkswagen California potrà essere configurato anche con l’iconica colorazione bicolore. Lo stesso tetto a soffietto può essere scelto in tre colori differenti Toffee Brown, Glacial Blue e Basalt Grey. Presenti anche sette diversi design di cerchi in lega da 16 fino a 19 pollici. Le prevendite del California inizieranno il prossimo giugno, mentre le prime consegne sono previste a partire dalla seconda metà dell’anno.